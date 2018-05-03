Поліція: постраждалих внаслідок пожежі біля Балаклії немає

Внаслідок пожежі на території колишнього сховища у Балаклії постраждалих немає, інфраструктура району також не пошкоджена.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківщини, для перекриття доріг розставлені блокпости на під’їзді до військового містечка.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який перебуває на місці події, поблизу Балаклії чути вибухи.

Біля Балаклії на Харківщині сталася пожежа на колишній технічній території 65 арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної пожежі.

Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали.

Читайте також: Уряд виділив 100 мільйонів гривень для захисту об’єктів зберігання боєприпасів ЗСУ

У березні минулого року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.