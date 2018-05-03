Вибухи на складі боєприпасів у Балаклії припинилися – ЗСУ

Станом на 16 годину вибухи на складі боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області припинилися, повідомив Радіо Свобода начальник управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України підполковник Богдан Сеник.

«Після 15:00 спостерігалося зменшення кількості вибухів, а вже станом на 16:12 вибухи не підтверджувалися. Триває комплексна локалізація займання і пожежі. За рішенням місцевої адміністрації, відбулася евакуація найближчих будівель», – розповів Сеник.

Він повідомив, що для ліквідації пожежі залучили два пожежні танки, інженерну машину розгородження, вісім пожежних автомобілів, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8. Сеник заявив, що на місце інциденту направлять два пожежні танки.

За словами речника, особовий склад, який долучався до розмінування території, евакуювали у повному складі. Він зазначив, що не має інформації про постраждалих.

«Була деяка інформація про начебто якісь жертви. На цей час, за інформацією з різних джерел, це не підтверджується. Немає жертв і травмованих ні серед військовослужбовців, ні серед цивільних», – сказав Сеник.

Він додав, що не має інформації, чи багато залишалося боєприпасів на тій території, де відбувається пожежа.

«Я знаю, що ті боєприпаси на тій технічній території… Було достатньо боєприпасів, до очищення і розмінування залишків яких залучалася численна кількість груп саперів», – розповів Сеник.

Речник підкреслив, шо «причин для паніки немає».

«Вживаються всі необхідні заходи, щоб убезпечити, у першу чергу, місцевих мешканців від наслідків пожежі», – сказав підполковник.

Біля Балаклії на Харківщині сталася пожежа на колишній технічній території 65 арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної пожежі. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали.

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У березні 2017 року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.