У Запоріжжі розпочався всеукраїнський фестиваль ретро-автомобілів «Запорізькі врата-2018», який триватиме 2 дні – 26-27 травня. На фестивалі представлені близько 200 автівок із різних куточків України: зокрема, із Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Полтави. «Понад 200 учасників. Це стандарт. Намагаємося, щоб більше було. І, як результат, приїздить більше на наш фестиваль. Це – Дніпро, Одеса, Полтава. Не просто приходимо відпочити, а ми привертаємо увагу дітей до машин, тобто прийшов, подивився, як влаштована, зацікавився – і дивись, може, і побудуємо власний національний автомобіль», – розповів організатор фестивалю Валерій Сичук. Серед презентованих на заході автівок – машини, створені як на території колишнього СРСР, так і на Заході. У Запоріжжі фестиваль ретро-автомобілів «Запорізькі врата» проходить вп’яте.