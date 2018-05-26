Близько сотні учасників долучились до «Маршу об’єднаних націоналістичних сил» у Сумах, який організували молодіжні громадські організації «Права молодь» та «Сокіл». Акцію приурочили до Дня Героїв. За словами організаторів, «необхідно нагадувати жителям міста, що в країні йде війна і гинуть люди». Вигукуючи націоналістичні гасла, учасники заходу пройшли від центральної площі міста до Алеї слави на кладовищі, де поховані військові, які загинули на Донбасі. Там хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять тих, хто помер за Україну.