У Києві громада УПЦ Київського патріархату вшанувала загиблих на Донбасі військових

У Києві з нагоди Дня героїв громада УПЦ Київського патріархату вшанувала 20 загиблих учасників української воєнної операції на Донбасі.

Їхні матері та вдови з Києва, Черкас, Житомира та інших українських міст отримали медалі «За жертовність і любов до України». Церемонія відбулась у патріаршому кафедральному Володимирському соборі.

Як розповів Радіо Свобода протоієрей Леонтій (Никитенко), нинішня церемонія є однією з багатьох акцій на вшанування оборонців України, які проводить УПЦ КП від початку російської агресії проти України.

«Ми ці медалі також доставляємо на фронт, на Великдень я возив їх на передову бійцям. Але найперше ми молимося – молимося за перемогу, молимося за здоров’я воїнів і щоб Господь давав дух тим, хто воює зараз. Ми згадуємо тих, хто спочив, закінчив свою земну битву, і намагаємось не забувати їхніх рідних, хто тут живе – батьків, матерів», – повідомив отець Леонтій.

Він також наголосив, що медаллю церква нагороджує людей за активну громадянську позицію, самопожертву та патріотизм, які проявлені під час Революції гідності та захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Медаль «За жертовність і любов до України» заснована з ініціативи патріарха Філарета, очільника УПЦ КП, у січні 2015 року. Наразі медалями нагороджені понад 14 тисяч українських вояків, волонтерів та громадських активістів.

У День героїв вшановують пам'ять всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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