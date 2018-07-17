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18 Липень 2018, Київ 01:56
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Трамп намагається вгамувати політичну бурю після саміту з Путіним: каже, обмовився

Трамп намагається вгамувати політичну бурю після саміту з Путіним: каже, обмовився
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Президент США Дональд Трамп у вівторок спробував заспокоїти справжню бурю, яка виникла у зв’язку з його нездатністю заявити про відповідальність президента Росії Володимира Путіна за втручання у вибори 2016 року у США. Трамп заявив, що обмовився на прес-конференції після зустрічі з Путіним. Трамп сказав, що замість слова «would not» використав слово «would», тим самим змінивши на прямо протилежний зміст відповіді на питання про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. «Мою фразу треба читати так: «Я не бачу причин, чому це не може бути Росія», – заявив Трамп. (Відео АР)

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