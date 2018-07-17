Трамп відмовився від своєї заяви на саміті щодо втручання Росії у вибори США

Президент Дональд Трамп заявив, що погоджується з висновками американських спецслужб щодо того, що Росія втручалася у вибори президента США, відмовившись від своїх попередніх коментарів.

Він сказав, що переглянув стенограми і відповідь, яку він дав на саміті, і зрозумів, що йому необхідно прояснити свою заяву.

За його словами, на саміті він обмовився.

«Я не бачу причин, чому це не Росія ... Ми робимо все можливе, щоб запобігти втручанню Росії в 2018 році», – сказав Трамп.

Американські політики з Республіканської та Демократичної партій висловили обурення виступом президента Дональда Трампа, який після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі не підтримав висновки американської розвідки про російське втручання у вибори. На саміті Трамп сказав, що немає причин вважати, що це Росія.

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Напередодні зустрічі Трампа і Путіна, 13 липня, міністерство юстиції США оголосило обвинувачення у втручанні у вибори 12 офіцерам російської військової розвідки. Їх звинуватили у зламі комп’ютерних систем апарату Демократичної партії США і оприлюдненні тисяч викрадених документів та електронних листів. Це зашкодило під час тієї кампанії кандидатці від демократів Гілларі Клінтон і тим непрямо посприяло перемозі республіканця Дональда Трампа. Це було перше конкретне звинувачення в державному втручанні Росії в ті вибори.