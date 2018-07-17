Трамп мав п’ять нагод дорікнути Путіну і змарнував їх – Vox

Через кілька днів після оголошення обвинувачень проти 12 російських шпигунів, які втручались в американські президентські вибори, президента США Дональд Трамп зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі. Ось п’ять моментів, коли, за версією видання Vox, він міг дорікнути Путіну, але не став.

Трамп занизив очікування вже у вступній заяві

На початку прес-конференції Трамп зробив нечітку заяву, що він «прямо звернувся до президента Путіна з питанням про втручання Росії у вибори США» під час зустрічі політиків віч-на-віч.

Президент Путін хоче сприяти вирішенню цього питання (розслідування втручання у вибори – ред.), бо воно його дуже турбує. У нього є цікава ідея

Трамп додав, що в розмові «цьому питанню присвятили багато часу»: «Президент Путін хоче сприяти вирішенню цього питання, бо воно його дуже турбує. У нього є цікава ідея».

Здається, президент США мав на увазі пропозицію Путіна надати Вашингтону російських фахівців на допомогу у розслідуванні втручання Росії у президентські вибори в США. Так чи інакше, Трамп не засудив Путіна за його втручання в американську виборчу систему.

Трамп не засудив Росію за будь-яким із питань

На питання кореспондента агентства Reuters, чи засуджує Трамп Росію за будь-що, президент США дав довгу і ухильну відповідь.

Відчуваю, що і Росія, і США робили помилки. Вважаю, що розслідування російського втручання – катастрофа для нашої країни

«Я думаю, що США були дурні. Думаю, ми всі були дурними. Треба було провести цей діалог давно, до того, як я став президентом. Ми всі в цьому винні. Думаю, зараз США зробили крок до владнання разом із Росією», – заявив Трамп.

«Відчуваю, що і Росія, і США робили помилки. Вважаю, що розслідування російського втручання – катастрофа для нашої країни», – додав американський президент.

Репортер спитав Путіна, чому американці мають йому повірити. Трамп відповів замість нього

Пізніше репортер спитав російського президента, чому, на його думку, американці і Дональд Трамп мають повірити в те, що Росія не втручалась у президентські вибори США в 2016 році. Замість Путіна відповів американський президент.

Я не знав президента (Путіна – ред.). Ні з ким не було змови

Спочатку Трамп заявив, що він переміг на президентських перегонах «зі значною перевагою». «Це була добра битва. Ми зробили чудову роботу», – сказав Трамп про вибори.

Після цього Трамп почав спростовувати допомогу росіян у його перемозі на виборах. «Я не знав президента (Путіна – ред.). Ні з ким не було змови. Кожного разу, коли ми чуємо про цих 12 або 14 (росіян, звинувачених у США у втручанні – ред.), – це ні про що не говорить, більше того, вони (розслідування – ред.) визнали, що ці звинувачені не мали зв’язків з моєю кампанією», – заявив президент США.

Трамп відмовився сказати, що вірить американській розвідці більше, ніж Путіну

На питання іншого репортера, чи вірить Трамп більше заявам Путіна, який заперечує втручання в американські вибори, чи доказам американської розвідки, президент США згадав про одну з теорій втручання демократів у розслідування.

«Чому співробітникам ФБР наказали покинути офіс Національного демократичного комітету? Мене це дивує… Президент Путін сказав, що Росія не втручалась. І я скажу це. Не бачу причин, чому Росії треба було втручатись», – сказав Трамп.

Трамп іще раз засудив розслідування Мюллера

На питання репортера, чи має російський уряд будь-який компромат на президента Трампа чи його сім’ю, російський президент стверджував, що «навіть не знав, що Трамп перебував у Москві» на конкурсі «Міс Всесвіт» у 2013 році. Після цього президент США скористався нагодою ще раз засудити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у США: «Якби якийсь компромат існував, то про нього вже давно було б відомо… Це (розслідування Мюллера – ред.) ганьба для нашої країни. І загалом схоже на полювання на відьом».

Якби якийсь компромат існував, то про нього вже давно було б відомо. Це (розслідування Мюллера – ред. ) ганьба для нашої країни. І загалом схоже на полювання на відьом

Під час спільної прес-конференції з Володимиром Путіним 16 липня президент США Дональд Трамп заявив, що США та Росія мають «співпрацювати заради спільних інтересів». Він наголосив, що продуктивний діалог між двома країнами піде на «користь всьому світові». «Конструктивний діалог між США та Росією – це величезна можливість для відкриття нових шляхів до стабільності у світі», – заявив Дональд Трамп. Він підтвердив, що вважає Путіна конкурентом. «Я думаю, що слово конкурент – це комплімент», – зауважив Трамп.

Путін похвалив Трампа за його зусилля для врегулювання північнокорейського ядерного питання. «Це добре, що проблема Корейського півострова почала поступово вирішуватись», – заявив російський президент.

Відповідаючи на питання журналіста Reuters про Крим, президент Росії заявив, що Трамп дотримується своєї позиції стосовно півострова і не визнає його російським.

«Він називає анексію Криму незаконною. Наша думка з цього питання відрізняється. Ми провели референдум у відповідності до Статуту ООН та міжнародного законодавства», – заявив президент Путін (мимоволі визнавши, що псевдореферендум у Криму провела саме Росія, а не самі мешканці Криму, як звично твердять у Москві – ред.).

Під час виступу на прес-конференції Путін заявив, що питання «так званого російського втручання» в президентські вибори 2016 року порушувалось під час переговорів президентів. «Я повторюю, що Росія ніколи не втручалась і не планує втручатись у внутрішній американський виборчий процес», – заявив російський президент.

За словами американського президента, розслідування російського втручання значно зашкодило відносинам між США та Росією. Трамп назвав розслідування «катастрофою» для американсько-російських відносин. За словами американського президента, він легко переміг свого конкурента без чиєїсь допомоги. «Я провів блискучу кампанію, і саме тому – я президент», – заявив Трамп.