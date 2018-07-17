Трамп відреагував на критику прес-конференції з Путіним

Президент США Дональд Трамп відреагував на критику прес-конференції за підсумками зустрічі з його російським президентом Володимиром Путіним.

«Поки я мав прекрасну зустріч з НАТО, залучаючи великі ресурси, я мав ще кращу зустріч з Володимиром Путіним з Росії. На жаль, про це не повідомляють – фейкові новини просто божеволіють» , – написав він у twitter.

Американські політики з Республіканської та Демократичної партій висловили обурення виступом президента Дональда Трампа, який після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі не підтримав висновки американської розвідки про російське втручання у вибори.

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16 липня в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна. У ході прес-конференції Трамп жодного разу не згадав про Україну, хоча перед зустріччю повідомлялося, що сторони, серед іншого, обговорюватимуть і Україну.