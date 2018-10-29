Сотні людей зібралися у столиці Росії на акцію «Повернення імен». Змінюючи один одного, учасники акції називали ім'я, прізвище, вік і дату розстрілу чергового репресованого. Цього року захід виявилася під загрозою зриву. Під приводом проведення ремонтно-будівельних робіт на Луб'янській площі в мерії Москви раптово відкликали вже видане узгодження. Однак правозахисному товариству «Меморіал» все ж вдалося домогтися дозволу на проведення акції. (Відео телеканалу «Настоящее время»)