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29 Жовтень 2018, Київ 23:12
Відео

«Повернення імен»: акція у Москві в пам'ять про жертви радянських репресій – відео

«Повернення імен»: акція у Москві в пам'ять про жертви радянських репресій – відео
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Сотні людей зібралися у столиці Росії на акцію «Повернення імен». Змінюючи один одного, учасники акції називали ім'я, прізвище, вік і дату розстрілу чергового репресованого. Цього року захід виявилася під загрозою зриву. Під приводом проведення ремонтно-будівельних робіт на Луб'янській площі в мерії Москви раптово відкликали вже видане узгодження. Однак правозахисному товариству «Меморіал» все ж вдалося домогтися дозволу на проведення акції. (Відео телеканалу «Настоящее время»)

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