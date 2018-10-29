В Росії триває акція пам’яті жертв радянських репресій

29 жовтня в російських містах триває акція «Повернення імен», присвячена жертвам розстрілів за часів СРСР.
В ході акції учасники акції в Москві по черзі виходять до мікрофону і зачитують імена, вік та обставини арешту й смерті жертв репресій. Деякі з учасників називають імена своїх батьків чи інших родичів, які загинули в таборах або були розстріляні.
Окремі учасники принагідно закликають звільнити дослідника Сандармоху Юрія Дмитрієва, інших дослідників історії репресій та політв’язнів у сучасній Росії.
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Вперше акцію такого формату провели в Москві біля Соловецького каменя 2007 року.
Цього року мерія Москви намагалася відкликати дозвіл на захід, який надала раніше – начебто через ремонтно-будівельні роботи на Луб’янській площі. Однак правозахисне товариство «Меморіал» домоглося дозволу провести акцію на традиційному місці.
Крім Москви, «Повернення імен» відбувається в регіонах Росії, в містах Європи – Варшаві, Празі й Лондоні, а також у столиці США Вашингтоні.
Акція відбувається напередодні Дня пам’яті жертв політичних репресій, який відзначають 30 жовтня.
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