В Росії триває акція пам’яті жертв радянських репресій

29 жовтня в російських містах триває акція «Повернення імен», присвячена жертвам розстрілів за часів СРСР.

В ході акції учасники акції в Москві по черзі виходять до мікрофону і зачитують імена, вік та обставини арешту й смерті жертв репресій. Деякі з учасників називають імена своїх батьків чи інших родичів, які загинули в таборах або були розстріляні.

Окремі учасники принагідно закликають звільнити дослідника Сандармоху Юрія Дмитрієва, інших дослідників історії репресій та політв’язнів у сучасній Росії.

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Вперше акцію такого формату провели в Москві біля Соловецького каменя 2007 року.

Цього року мерія Москви намагалася відкликати дозвіл на захід, який надала раніше – начебто через ремонтно-будівельні роботи на Луб’янській площі. Однак правозахисне товариство «Меморіал» домоглося дозволу провести акцію на традиційному місці.

Крім Москви, «Повернення імен» відбувається в регіонах Росії, в містах Європи – Варшаві, Празі й Лондоні, а також у столиці США Вашингтоні.

Акція відбувається напередодні Дня пам’яті жертв політичних репресій, який відзначають 30 жовтня.​