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11 Грудень 2018, Київ 20:52
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У Москві відкрили пам'ятник Олександру Солженіцину – відео

У Москві відкрили пам'ятник Олександру Солженіцину – відео
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У столиці Росії 11 грудня відкрили пам'ятник Олександру Солженіцину. Скульптуру встановили в сквері на вулиці Солженіцина в Таганському районі Москви. Відкриття пам'ятника приурочили до сотої річниці від дня народження письменника. У церемонії взяв участь президент Росії Володимир Путін. Він сказав: «Добре пам'ятаю всі наші зустрічі з Олександром Ісайовичем і його мудрість, виваженість, глибоке розуміння історії. Його серце, душа, роздуми були наповнені одночасно і болем за батьківщину, і безмежною любов'ю до неї». Путін назвав Солженіцина «справжнім патріотом Росії», який протистояв русофобії. (Відео Reuters)

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