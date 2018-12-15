Білецький про свої «прогули» у Раді, спілкування з Порошенком і ультраправу політику

У кожної української партії є зараз господар (олігарх), а у «Нацкорпусу» не має – так Андрій Білецький відповів Радіо Свобода на запитання: на які гроші існує очолювана ним партія за менш ніж рік до парламентських виборів? Засновник полку «Азов», народний депутат пояснив свої «прогули» засідань Верховної Ради. За його твердженням, пропускати засідання доводилося у 2014-15-му роках, коли значно важливішим було відстоювати Україну на фронті. Водночас Білецький поділився, як спілкується із керівниками України – президентом Порошенком, главою МВС Аваковим, міністром оборони Полтораком та іншими. Крім того, гість студії Радіо Свобода сказав, чи є для нього лайливими слова «демократ» і «ліберал»?