В Україні досі є дефіцит нових книжок – щороку видають до 15 тисяч назв при потребі у п’ять разів більше. Про це сказав Радіо Свобода письменник, видавець, публіцист Дмитро Капранов. На його думку, держава повинна регулювати доступ книжок на свій ринок. Не забороняти, але регулювати – податками, ліцензуванням. «Чи нам потрібно взагалі стільки російських книжок? Якщо ми можемо їх видавати українські», – зауважив Капранов. Він розповів історію свого знайомства у Петербурзі з майбутнім президентом Росії Володимиром Путіним, про вплив на патріотизм пожежників, санстанції й податкової, а також проаналізував, чому 100 років тому зазнала зрештою поразки Україна.