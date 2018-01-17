Російський фільм «Матильда» – це як кавун з нітратами – Дмитро Капранов

Гості програми «Ваша Свобода»: Дмитро Капранов, книговидавець, член експертної ради при Держкіно; Леонід Швець, публіцист.

Міністерство культури України розширило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. До списку внесли російського кінорежисера Микиту Михалкова, музикантів Дмитра Фоміна та Василя Вакуленка (Басту), а також ведучого Дмитра Шепелєва. Але до «чорного списку» в Україні потрапляють не лише такі, як Михалков чи письменник Захар Прилєпін. У цій низці опинилася й книжка «Сталінград» британського історика і письменника Ентоні Бівора, написана майже 20 років тому, яку критикують сталіністи.

Олександр Лащенко: Пане Капранов, як функціонує експертна рада, членом якої ви є, при Держкіно?

Дмитро Капранов: Це громадський орган. Тут заявочний порядок – треба написати з громадської організації лист із побажанням включити експерта. Нас там майже два десятки. Беруть всіх, хто зголосився. Відмов я ще не бачив. Ми допомагаємо Пилипу Іллєнку (голова Держкіно – ред.), коли у чомусь сумнівається.

«Чорний список» так званий дуже полегшує роботу: якщо у фільмі один із заявлених людей є, фільм автоматично забороняється, і нам не треба дивитися це все російське кіно. Хто думає, що це велике задоволення, – мушу розчарувати. Приходять серіали по 15, по 20 серій, а твоє завдання – їх подивитися на предмет антиукраїнської, комуністичної пропаганди, яка прославляє силові органи країни-агресора.

Дуже радіємо, коли чергового включили у «чорний список» – нам менше роботи. Все одно, чиї це громадяни. Чітко в законі прописано: у «чорному списку» цей товариш є – його твори потрапляють під заборону.

Дітей не будете годувати кавунами з нітратами попри те, що там багато вітамінів. Люди з «чорного списку» – нітрати. Вони є – продукція отруєна

Хтось із глядачів скаже: як можна, там не тільки він один! Зараз ми не дозволили прокат «Матильди» за формальним критерієм: музикант, який все це діло робив, у «чорному списку». Шановні друзі, ви готові купувати на базарі і їсти кавуни з нітратами? Ви своїх дітей не будете годувати кавунами з нітратами попри те, що там багато вітамінів. Ці люди з «чорного списку» – це нітрати. Вони є – продукція отруєна.

Треба мати щось у голові! На вулиці війна, знову зранку загинули наші бійці, а ми будемо насолоджуватися Тализіною?!

Фільм «Іронія долі…» позбавили прокатного посвідчення. Що його показували – повинна розбиратися Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Якщо раніше щось і було у заслугах Тализіної… Сьогодні ж вона займає антиукраїнську позицію. Люди добрі, треба мати щось у голові! На вулиці війна, наші люди гинуть, сьогодні знову зранку загинули наші бійці, а ми що, тут будемо насолоджуватися Тализіною?!

– Пане Швець, наскільки це ефективно? І чому Михалкову зробили це – вже чотири роки війни. Не запізно?

Ефективність заборони не дуже висока. Знову у першій десятці сайти, на які найчастіше ходять українці, – «Мейл. ру», «Яндекс. ру», «Однокласники», «ВКонтакті»

​Леонід Швець: Ефективність заборони не дуже висока. Учора я бачив статистику: знову у першій десятці сайти, на які найчастіше ходять українці, – «Мейл. ру», «Яндекс. ру», «Однокласники», «ВКонтакті». Вони були заборонені!

Є дуже цікавий момент. Зрозуміло, коли людина порушила закон – потрапила до Криму, оминаючи українське законодавство, – варто забороняти їй приїжджати в Україну, а фільми з її участю тут нібито ні до чого… Чи людина висловилася негативним чином – чи має цим займатися Мінкульт? Може, СБУ?

– Пане Капранов, ще у 2015 році ви заявили: «Російські книжки треба в Україні ліцензувати, а не забороняти», «90% українського ринку контролює Росія». Скоро три роки – щось змінилося?

Давайте говорити правильно: не заборонили, а не дозволили ввозити

​Дмитро Капранов: Я не буду навіть приховувати, що ми були головними ідеологами і розробниками закону, який сьогодні регулює імпорт книжок. При Держтелерадіо є відділ, який займається автоматичним ліцензуванням. Давайте говорити правильно: не заборонили, а не дозволили ввозити.

В Україні не можна нічого заборонити. Можна тільки не дозволити використовувати наші дистрибутивні канали – телебачення, кінотеатри, ефіри, радіо, книжкові полиці

В Україні не можна нічого заборонити. Є інтернет – можна зайти куди-завгодно і скачати що-завгодно. Можна тільки не дозволити використовувати наші дистрибутивні канали – телебачення, кінотеатри, ефіри, радіо, книжкові полиці. Це принципово різні речі: я тобі не даю поставити на прилавки – я забороняю тобі читати. Ніхто не може заборонити мені читати Чхартішвілі (Бориса Акуніна – ред.) в принципі.

Забороняти книжки безглуздо – виставляємо себе ідіотами. Просто обрізаємо їм можливості. Хто дуже любить анашу, знає, де її купити. Але ми проти, щоб анашу продавали у ятках разом з пивом. Те ж з російським інформаційним простором. Токсичні твори, токсичні люди, токсичні книжки

Забороняти книжки безглуздо – виставляємо себе ідіотами. Ми просто обрізаємо їм можливості. Не можна заборонити повністю наркотики. Держава говорить: легкі наркотики вживати законно, а торгувати незаконно. Різниця у чому? Кожен, хто дуже любить анашу, знає, де її купити. Але ми проти того, щоб анашу продавали у ятках разом з пивом. Те ж саме з російським кіно і книжками, взагалі з російським інформаційним простором. Це наркотик – токсичні твори, токсичні люди, токсичні книжки.

«Сталінград», книжка російською мовою, яка везеться з Російської Федерації, має отримати ліцензію

Щодо «Сталінграду»: якби якесь українське видавництво перекладало Ентоні Бівора українською і видавало б тут – немає механізму це заборонити. В Україні працює багато видавництв – кілька сотень. Йдеться про завезення конкретного продукту через конкретний кордон. Це книжка російською мовою, яка везеться з Російської Федерації. Відповідно до закону, має отримати ліцензію. Вона не отримала. Експерти дійшли висновку, що вона токсична.

– Пане Швець, одна справа – Савенко-Лимонов, Прилєпін – «ім’я їх – легіон». Але ж не тільки вони.

​Леонід Швець: Коли якийсь поважний орган береться встановлювати, «що таке добре і що таке погано», – спочатку у нього все йде дуже зрозуміло. А потім переходимо до «сірої зони» так званої – може, погано, а, може, поганенько, а, може, й ні. Треба на якийсь час зупинитися…

Я не думаю, що такий токсичний Борис Акунін, і що його тиражі тут просто скуповуватимуть. Це штучний продукт на нашому ринку. До того ж, ми всі знаємо, що на наших книжкових прилавках, будь ласка, «Майн Кампф» лежить. З гумором у нас все в порядку. Я не вірю, що Михалков створює проблеми національній безпеці. Ця людина ображає Україну, заперечує її. Прилєпін – це терорист за нашими ознаками.