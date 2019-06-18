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18 Червень 2019, Київ 22:27
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Політ на реактивному ранці-крилі над італійськими Альпами – відео

Політ на реактивному ранці-крилі над італійськими Альпами – відео
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Винахідник і авіатор із Швейцарії Ів Россі здійснив екстремальний політ на реактивному ранці-крилі над італійськими Доломітами. Ів Россі зістрибнув з вертольота і промчав над горами зі швидкістю, яка досягала 300 кілометрів на годину. Після того, як двигуни виробили паливо, Россі спустився в полонину на парашуті. Швейцарець Ів Россі називає себе Jetman-ом або «Реактивною людиною». Так само він іменує літальний апарат власної конструкції. Ідея прийшла до Россі – в минулому пілота винищувача і командира цивільного авіалайнера – в 1996 році. Тепер засобом пересування йому служить реактивний ранець із жорстким крилом з вуглепластику. (Відео Reuters)

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