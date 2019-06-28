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28 Червень 2019, Київ 22:15
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У Генуї знищили залишки трагічного мосту, який забрав життя 43 людей – відео

У Генуї знищили залишки трагічного мосту, який забрав життя 43 людей – відео
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Трагічна пам'ятка – міст в Генуї на півночі Італії, при обваленні якого минулого року загинуло 43 людини – в п'ятницю був стертий з карти міста. Серія контрольованих вибухів знищила проліт віадука, який встояв після обвалу. За кілька секунд залишки прольоту довжиною один кілометр 200 метрів з гуркотом впали на землю. Водяні гармати збивали хмари цементного пилу. На місці старого віадука влада має намір побудувати новий. Коаліційний уряд Італії, сформований з партій «Рух п'яти зірок» і «Ліга», розраховує на швидку відбудову мосту, щоби дати громадянам зрозуміти: часи корупції і неефективності – головної проблеми італійських інфраструктурних проектів – позаду. (Відео Reuters)

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