Підривники в Генуї знищили залишки віадука Моранді, що обвалився минулого року

Підривники в Генуї сьогодні знищили залишки старого моста Моранді. У серпні минулого року віадук частково обвалився. Тоді загинули 43 людини.

Для того, щоб знести стару конструкцію, фахівці використали понад півтонни вибухівки. А після знесення застосували водні гармати – щоб зменшити кількість пилу.

Перед вибухами влада евакуювала майже три з половиною тисячі людей. До вечора вони пробудуть в спеціальних центрах розміщення. До цього часу екологи проведуть заміри якості повітря.

Віадук Моранді був побудований у 60-і роки. Побудувати новий міст влада Генуї обіцяє вже наступного року.