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27 Липень 2019, Київ 12:27
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Вахтанг Кікабідзе. Росії потрібна «свіжа кров»

Вахтанг Кікабідзе. Росії потрібна «свіжа кров»
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Росії потрібна «свіжа кров». Це слова Вахтанга Кікабідзе про необхідність зміни влади в РФ. Автор, співак, кіноактор та заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе у 2014 році засудив анексію Криму і присутність російських військових на Донбасі. Володимира Путіна він називає «політиком чорної сили». Вахтанг Кікабідзе вже п’ять років не гастролює в Росії і не приймає російських нагород. Чому Кікабідзе вважає, що українці не здадуться? Проти чого протестували грузини в Тбілісі у липні 2019? Чому «палка Путіна» зламалась в Грузії у 2008 під час російсько-грузинської війни? Та чим зазвичай пригощають Кікабідзе під час гастролей в Україні? – в ексклюзивному інтерв’ю для проекту Крим.Реалії.

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