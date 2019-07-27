Диригентка Оксана Линів: заява Ніно Катамадзе викликає повагу

Заява грузинської співачки Ніно Катамадзе викликає велику повагу, наголосила одна з найкращих диригенток світу Оксана Линів. (Йдеться про відмову Катамадзе від концертів у Росії та заяву, що «Росія – окупант, Путін – наш спільний ворог»). На думку Оксани Линів, музика ніколи не була поза політикою і митці з чітким ставленням до своєї батьківщини заслуговують на повагу. Поки триває російська агресія проти України, не може бути й мови про гастролі у Росії, зауважила диригентка. Вона відмовляється від інтерв’ю російським журналістам. А в інтерв’ю Радіо Свобода Оксана Линів також розповіла про заснований за її ініціативою фестиваль LvivMozArt (черговий його сезон відбудеться 3-11 серпня цього року) і про те, як їй вдається диригувати оркестром в австрійському місті Ґрац.