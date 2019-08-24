Україна зробить із Зеленського націоналіста – Фоззі

Українці зустрічають черговий День незалежності у трупі «конячки» під назвою УРСР. Це зазначив соліст гурту «Танок на Майдані Конго», блогер, письменник Олександр Сидоренко (Фоззі), проводячи аналогію із головним героєм фільму «Той, що вижив», зіграним Лео Ді Капріо. Однак Україна почала підніматися, позбуваючись совкового минулого, даючи відсіч імперським зазіханням Росії, додає Фоззі. Говорячи про президента Володимира Зеленського, Олександр Сидоренко згадав приклад Леоніда Кучми. Опинившись на Банковій та осягнувши проблеми держави, «червоний директор» став поміркованим українським націоналістом. Така доля може чекати і на колишнього коміка Зеленського.