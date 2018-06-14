«До Росії я вже ніколи не поїду». Музикант Фоззі розповів про своє ставлення до Чемпіонату світу з футболу

Гості програми «Ваша Свобода» Олег Саленко, футболіст, кращий бомбардир чемпіонату світу 1994 року; Олександр Сидоренко (Фоззі), музикант гурту «ТНМК», гравець ФК «Маестро»; Роман Цимбалюк, кореспондент інформагенції УНІАН у Росії.

У Росії розпочалася фінальна частина Чемпіонату світу з футболу. У четвер на полі стадіону «Лужнікі» у Москві грали збірні Росії та Саудівської Аравії. Напередодні президент Росії Путін подякував ФІФА, за «прихильність до принципу «спорт поза політикою». «Росія завжди підтримувала цей підхід», – переконував Путін. Мундіаль у Росії триватиме місяць. Переможця на футбольному полі, звісно, прогнозувати важко. Але політичного переможця цього чемпіонату світу можна назвати вже зараз. Принаймні так стверджують деякі критики президента Росії. Наприклад, на сайті «Ехо Москви» письменник Віктор Шендерович написав: «Захід, від часів Тетчер і Рейгана обм'яклий до ступеню повної непристойності, виявився нездатним на виразні колективні реакції… В ціну олімпійського Берліна 1936-го року увійшли Ковентрі і Хатинь. В ціну вже сочинської Олімпіади увійшли і багато тисяч загиблих на Донбасі, і малайзійський «Боїнг…» На Заході по-різному оцінюють проведення Мундіалю у Росії. У день відкриття чемпіонату, Європарламент закликав звільнити Олега Сенцова. Триває вже тридцять другий день голодування режисера з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Олександр Лащенко: Пане Саленко, ризикнете з футбольної точки зору спрогнозувати: Німеччина, Аргентина, Бразилія, хто може перемогти? І ще – ви поїхали б на цей турнір? За даними ФІФА, 6 тисяч українців побувають на мундіалі в Росії.

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Є всі шанси, що Бразилія виграє. І, як завжди, німці. Це – команда-машина. Як вже давно у приказці мовиться, грають всі, а виграють німці

​Олег Саленко (переклад): Я думаю, що зараз за складом Бразилія найкраща. Є всі шанси, що Бразилія виграє. І, як завжди, німці. Це – команда-машина. Як вже давно у приказці мовиться, грають всі, а виграють німці. Іспанія проходить період перепідготовки. І я вболіватиму за збірну Іспанії. Франція зараз – команда-загадка. Підбір гравців хороший, але поки я не бачив їхньої гри. Я думаю, що тільки ось ці три команди готові. Але очікуємо ще від збірної Аргентини гідної гри.

​У мене є офіційне запрошення, але я поїду як неофіційний гість. І поїду тільки в Санкт-Петербург – у мене там син живе.

Раніше футбол був поза політикою, а зараз все більше і більше вклинюється політика. До мене приїжджають коментатори і з Бразилії, і з Англії – їх не цікавить, що відбувається. Вони приїжджають просто, щоб поговорити про футбол.

Я їжджу грати і в зону АТО з хлопцями, щоб їм спокійно було, і розмовляємо, розумію, що там відбувається. А футбол... Раніше під час Олімпіади всі війни припинялися. Можливо, й зараз так буде…

– Пане Сидоренко, ви хотіли б опинитися серед цих 6 тисяч українців на Чемпіонаті світу з футболу, повболівати?

До Росії я вже ніколи не поїду. Ні на футбол, ні на хокей, ні до друзів, ні співати, ні танцювати, ні за гроші, ані безкоштовно

​Олександр Сидоренко: Я люблю футбол, але до Росії я вже ніколи не поїду. Ні на футбол, ні на хокей, ні до друзів, ні співати, ні танцювати, ні за гроші, ані безкоштовно. Вболівати я буду. Я дуже хотів все життя повболівати за Саудівську Аравію (поміхаєтсья – ред.).

Зараз ми перебуваємо в такій історичній ситуації, що нічого не може бути без політики. Як їм не хотілося б казати, що тут – ми хороші, а там – як карта ляже, так не буває. Все звузилося вже до простого питання – хто не з нами, той проти нас.

​Чи піде Путін на поступки в питанні Сенцова? Це залежить від того, що йому запропонують. Всі піднімають ставки. Ми звикли до того, що Росія зазвичай піднімає ставки. А тут нарешті хтось генерує нагоду, у даному випадку сам Сенцов, який вирішив піти ва-банк. Громадяни України, які сидять в іншій країні у в’язниці, теж вирішили піти ва-банк, аби скористатися цією інформаційною нагодою, щоб суспільство дізналося більше про них.

Хотілося б, щоб Путін погрався трошки у «миротворця» і поміняв наших на не наших. Але поки ще є маневр, піднімає ставки

Хотілося б, щоб Путін погрався трошки у «миротворця» і поміняв наших на не наших. Але поки ще є маневр, Росія піднімає ставки. Вони ж підгодовують Сенцова якимись сумішами.

Футбол в Україні зараз дивляться менше, ніж кілька років тому. Впав рівень українського чемпіонату – впали цифри. Збірна України не вийшла у Чемпіонат світу з футболу – можливо, слава Богу! Якби потрапили до фінальної стадії підопічні Шевченка, тим більше шансів для крові було б, більше людей поїхало б туди, більше було б можливостей зіткнутися з тими, хто нас не любить.

– Пане Цимбалюк, з чим Москва сьогодні зустрічає відкриття Мундіалю? І як Росія залишається «поза політикою»?

Скільки б Путін не казав, що «спорт поза політикою», особливо нам, українцям, дуже важко дивитися на це виключно як на спорт. Футбол футболом, а війна війною. І ніхто її не скасує ні під час футболу, ні після

​Роман Цимбалюк: Тут свого роду таке «національне свято». Якщо говоримо про інфраструктуру, то все більш-менш гаразд. Але скільки б Путін не казав, що «спорт поза політикою», особливо нам, українцям, дуже важко дивитися на це виключно як на спорт. Коли Путін заявляє на конгресі ФІФА, що це змога показати, що в першу чергу росіяни можуть жити в мирі один з одним і з сусідніми державами, а все суперечить таким заявам, то зрозуміло, що футбол футболом, а війна війною. І ніхто її не скасує ні під час футболу, ні після.

Здавалося, така нагода зробити широкий жест, навіть того ж Олега Сенцова звільнити (це ж чемпіонат світу і весь світ вимагає цього!), але росіяни на це не йдуть.

Класичний трюк російської пропаганди – вони роблять монтаж свідомості. По телевізору їм сказали, що «нас на Донбасі немає», значить, немає. Сказав Путін, що Сенцов – терорист, значить, так воно і є. А зараз кажуть, що «спорт поза політикою» – а чому б ні? Пересічний росіянин (за опитуваннями, половина населення Росії, збирається дивитися чемпіонат) не буде думати про якісь злочини російської держави на зовнішній арені.

Очікується понад мільйон людей тільки в Москві за цей місяць. Російські ЗМІ кажуть, що переважно це німці, бразильці і американці, яких навіть більше. Заборонити їм чи не заборонити, мабуть, ніхто не може. Це і є демократична країна, бо уряд може тільки радити. В Росії можновладці радять росіянкам не вступати в інтимні зв’язки, не народжувати дітей від іноземців іншої раси. А в нас радять не їхати в Росію – зрозуміло чому, бо багато людей тут сидить у в’язницях. Але рішення все рівно ухвалювати кожній окремій людині.