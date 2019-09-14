Експрем'єр Литви Кубілюс про діалог із Путіним та успішну Україну

Європейські цінності візьмуть гору в пострадянських державах Європи тоді, коли стане успішною Україна. Саме це, а не діалог із президентом Росії Володимиром Путіним, відіграватиме найважливішу роль для Заходу. Такі думку висловив в інтерв’ю Радіо Свобода експрем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. Він наголошує: якщо ЄС хоче, щоб Україна стала реформованою, слід відчиняти перед нею «двері інтеграції», а не навпаки. При цьому Андрюс Кубілюс згадав свій досвід глави уряду держави, яка проходила перші роки перебування в Євросоюзі.