Виявляється, президента США охороняють ще й чотирилапі співробітники Секретної служби. Одного з таких охоронців, що запобіг потенційній атаці в 2014 році на президента Барака Обаму в Білому домі, нагородили престижним Орденом «За заслуги» від британської благодійної організації. Ця нагорода вважається еквівалентом королівського визнання. Пес «Ураган» став першою іноземною твариною, яка має нагороду на кшталт цієї. За своїм, справді заслуженим орденом, пес вирушив на спеціальну церемонію в Лондон. (Відео Генрі Ріджвелла, кореспондента з проєкту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время»).