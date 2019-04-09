США: Трамп звільнив голову Секретної служби

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про звільнення голови Секретної служби Рендольфа Аллеса. Це сталося наступного дня після відставки Кірстен Нільсен, очільниці міністерства внутрішньої безпеки.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що посаду звільненого Аллеса займе у травні агент Секретної служби Джеймс Мюррей.

Трамп також оголосив, що глава відомства з митних та прикордонних питань Кевін Макалінан стане тимчасовим виконувачем обов’язків голови міністерства внутрішньої безпеки після відставки Нільсен.

Аллес керував Секретною службою протягом двох років і 35 років служив в Корпусі морської піхоти США, перш ніж піти з армії в якості генерал-майора у 2011-му.

Секретна служба відповідає за захист президента і віце-президента США, колишніх президентів, а також глав держав, що відвідують Сполучені Штати.