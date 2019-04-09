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09 Квітень 2019, Київ 07:34
Новини | Міжнародні

США: Трамп звільнив голову Секретної служби

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про звільнення голови Секретної служби Рендольфа Аллеса. Це сталося наступного дня після відставки Кірстен Нільсен, очільниці міністерства внутрішньої безпеки.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що посаду звільненого Аллеса займе у травні агент Секретної служби Джеймс Мюррей.

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Трамп також оголосив, що глава відомства з митних та прикордонних питань Кевін Макалінан стане тимчасовим виконувачем обов’язків голови міністерства внутрішньої безпеки після відставки Нільсен.

Аллес керував Секретною службою протягом двох років і 35 років служив в Корпусі морської піхоти США, перш ніж піти з армії в якості генерал-майора у 2011-му.

Секретна служба відповідає за захист президента і віце-президента США, колишніх президентів, а також глав держав, що відвідують Сполучені Штати.

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