Трамп вирішив змінити міністра внутрішньої безпеки США

Президент США Дональд Трамп оголосив, що міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен покине свою посаду.

Як написав Трамп у Твіттер 7 квітня, наступником на цій посаді стане Кевін Макалінан, нинішній комісар США з питань митного та прикордонного контролю.

Трамп подякував Нільсен за її роботу і висловив сподівання на «відмінну» працю на новій посаді Макалінана.

Як передає Associated Press, рішення про звільнення Нільсен стало наслідком її недавньої поїздки на кордон США із Мексикою, де Трамп хоче збудувати стіну проти незаконної міграції. Американський президент мав претензії до Нільсен раніше і хотів її звільнити, хоча вона і сама висловлювала намір піти у відставку.

Міністерство внутрішньої безпеки було сформовано у відповідь на терористичний акт 11 вересня 2001 року проти Сполучених Штатів. Серед його завдань – охорона кордонів, робота митниці, берегової охорони і управління надзвичайними ситуаціями.