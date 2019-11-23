Побачити – значить повірити. Принаймні, так вважають в канадській компанії Hyperstealth, яка розробила матеріал «Quantum Stealth». Це особливий різновид пластику, який завдяки заломлюванню променів світла здатний робити предмет, поміщений за нього, практично невидимим і злитим із тлом. Новинкою зацікавились військові кількох країн. Вони сподіваються, що завдяки невидимому пластику буде можливо створити камуфляж нового типу, який зробить солдатів і техніку непомітною для противника. Компанія сподівається, що матеріал «Quantum Stealth» буде мати широкий спектр застосувань, від військових операцій до приховування поліцейських, які проводять перевірки швидкості на дорогах, чи до більш скромної необхідності приховувати потворні кондиціонери. (Відео Reuters)