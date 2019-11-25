Відеозапис моменту пограбування скарбів «Зелених склепінь» у Дрездені

Поліція оприлюднила кадри з камери спостереження, яка зафіксувала момент пограбування «Зелених склепінь». Злодії розбили одну з шаф в експозиції музею Дрездена, перед тим як вкрасти три «безцінні» збірки ювелірних виробів початку 18-го століття з діамантами, рубінами і смарагдами. На відеозапису видно, як двоє людей вриваються в музей «Зелених склепінь» в бароковому палаці Дрездена через вікно. Потім вони розбили три вітрини, знявши коштовності, що зберігалися в них. Музей назвав вкрадені речі безцінними, стверджуючи, що такі неможливо побачити на відкритому ринку. (Відео Reuters)