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14 грудня 2019, Київ 08:57
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Ілля Пономарьов: Путін боїться Зеленського

Ілля Пономарьов: Путін боїться Зеленського
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На переговорах у Парижі президент України Зеленський виявився не таким простим, як очікували у Кремлі, констатував Радіо Свобода ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Команда Зеленського грала у піддавки з Володимиром Путіним, щоб заманити його на зустріч, а потім досягти своїх цілей. І президент Росії прибув до Парижа заради власної «великої перемоги». Зрештою протистояння досвідченого КДБшника і харизматичного актора завершилося внічию. Загалом Путін боїться харизматиків, зазначив Пономарьов. Він також оцінив розслідування вбивства Павла Шеремета, розповів, чи судитиметься з урядом України з приводу нафтогазової ділянки «Дельфін» і спрогнозував – чи може «Слуга народу» стати партією «жуликов и воров»?

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