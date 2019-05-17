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17 травня 2019, Київ 18:55
Новини | Політика

Екс-депутат Держдуми Росії Пономарьов повідомив про отримання українського громадянства

Екс-депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов

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Колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов повідомив, що за указом президента Петра Порошенка йому надано українське громадянство.

«Нарешті, це трапилось! Сьогодні чинний президент України Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції підписав указ про надання мені українського громадянства, відповідно до державного інтересу. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю. Буду використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету – все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України – це ключ до змін у Росії», – написав Пономарьов на сторінці у Facebook.

Пономарьов відзначив у дописі кількох посадовців, без яких, на його думку, він не мав би українського громадянства, зокрема генпрокурора Юрія Луценка.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов проходив свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Під час допиту торік він заявив, що Олександр Янукович, син президента-утікача, отримав мільярд доларів під час покупки Росією українських єврооблігацій на три мільярди доларів у 2013 році.

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