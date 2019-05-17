Екс-депутат Держдуми Росії Пономарьов повідомив про отримання українського громадянства

Колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов повідомив, що за указом президента Петра Порошенка йому надано українське громадянство.

«Нарешті, це трапилось! Сьогодні чинний президент України Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції підписав указ про надання мені українського громадянства, відповідно до державного інтересу. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю. Буду використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету – все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України – це ключ до змін у Росії», – написав Пономарьов на сторінці у Facebook.

Пономарьов відзначив у дописі кількох посадовців, без яких, на його думку, він не мав би українського громадянства, зокрема генпрокурора Юрія Луценка.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов проходив свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Під час допиту торік він заявив, що Олександр Янукович, син президента-утікача, отримав мільярд доларів під час покупки Росією українських єврооблігацій на три мільярди доларів у 2013 році.