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23 квітня 2020, Київ 08:32
Відео

Чи може переливання плазми стати швидким шляхом для імунітету від COVID-19? Відеосюжет

Чи може переливання плазми стати швидким шляхом для імунітету від COVID-19? Відеосюжет
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Чи може переливання плазми стати швидким шляхом для імунітету від COVID-19? Відеосюжет

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Колишні пацієнти, які одужали від COVID-19, мають в крові антитіла, які могли б боротися з вірусом всередині тіла іншого пацієнта. Переливання плазми крові були успішно використані проти інших інфекцій, але дослідники тільки почали досліджувати, чи є це ефективною стратегією проти коронавірусу. (Відео Reuters, AFP, AP)

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