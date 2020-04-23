Чи може переливання плазми стати швидким шляхом для імунітету від COVID-19? Відеосюжет
Колишні пацієнти, які одужали від COVID-19, мають в крові антитіла, які могли б боротися з вірусом всередині тіла іншого пацієнта. Переливання плазми крові були успішно використані проти інших інфекцій, але дослідники тільки почали досліджувати, чи є це ефективною стратегією проти коронавірусу. (Відео Reuters, AFP, AP)
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