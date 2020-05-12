Частина найбільшого ринку будівельних матеріалів в Азербайджані була знищена вогнем після пожежі в комплексі будівельних матеріалів EuroHome у столиці країни Баку. Близько 400 пожежників витратили понад дві години на те, щоб погасити полум'я вранці 12 травня. Повідомляли, що ніхто не постраждав. Триває розслідування щодо причини пожежі. У грудні 2019 року той же самий ринок був також вражений полум'ям через, як заявила влада, низькі стандарти пожежної безпеки. (Відео Азербайджанської редакції Радіо Свобода)