400 пожежників рятували ринок у Баку – відео
Частина найбільшого ринку будівельних матеріалів в Азербайджані була знищена вогнем після пожежі в комплексі будівельних матеріалів EuroHome у столиці країни Баку. Близько 400 пожежників витратили понад дві години на те, щоб погасити полум'я вранці 12 травня. Повідомляли, що ніхто не постраждав. Триває розслідування щодо причини пожежі. У грудні 2019 року той же самий ринок був також вражений полум'ям через, як заявила влада, низькі стандарти пожежної безпеки. (Відео Азербайджанської редакції Радіо Свобода)
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