4 липня 1950 року програми Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа вперше вийшли в ефір, передавши передачу в комуністичну Чехословаччину. Але наступними десятиліттями трансляції цих новинних організацій не завжди чули голосно і чітко слухачі в контрольованій комуністами Центральній і Східній Європі. Напередодні 70-річчя цієї першої передачі Болгарській службі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода дали можливість відвідати станцію глушіння часів Холодної війни в супроводі інженера, який колись працював там. (Відео Болгарської служби Радіо Вільна Європа)