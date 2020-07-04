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04 липня 2020, Київ 07:55
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Радіо мовчання: болгарин, який глушив Радіо Свобода під час холодної війни – відеорепортаж

Радіо мовчання: болгарин, який глушив Радіо Свобода під час холодної війни – відеорепортаж
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Радіо мовчання: болгарин, який глушив Радіо Свобода під час холодної війни – відеорепортаж

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4 липня 1950 року програми Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа вперше вийшли в ефір, передавши передачу в комуністичну Чехословаччину. Але наступними десятиліттями трансляції цих новинних організацій не завжди чули голосно і чітко слухачі в контрольованій комуністами Центральній і Східній Європі. Напередодні 70-річчя цієї першої передачі Болгарській службі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода дали можливість відвідати станцію глушіння часів Холодної війни в супроводі інженера, який колись працював там. (Відео Болгарської служби Радіо Вільна Європа)

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