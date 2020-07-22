Суд у Росії засудив історика Юрія Дмитрієва до трьох з половиною років колонії

Суд у російському регіоні Карелія 22 липня визнав історика і правозахисника, дослідника розправ сталінського режиму в урочищі Сандармох Юрія Дмитрієва винним за одним із пунктів звинувачень і визначив йому покарання у вигляді трьох із половиною років колонії. Дмитрієв виправданий за статтями про виготовлення порнографії, зберігання зброї та розпусні дії, але визнаний винним у насильницьких діях сексуального характеру відносно малолітньої прийомної дочки. Такий вирок означає, що історик вийде на свободу восени 2020 року, оскільки більшу частину терміну він уже відбув до ухвалення судом рішення. Раніше цього місяця прокуратура попросила суд призначити Дмитрієву покарання у вигляді 15 років ув’язнення. Однодумці Дмитрієва заявляють, що звинувачення проти нього висунуті через дослідження ним історичних фактів, які ускладнюють реалізацію політики Кремля щодо радянського минулого. (Відео Reuters)