У Мецці розпочався скоригований через коронавірус хадж

Мусульманські паломники 29 липня розочали хадж із обмеженнями на проведення через вимушене рішення Саудівської Аравії скоротити кількість людей, яким дозволено брати участь в щорічному релігійному зібранні в місті Мецці. П’ятиденний ритуал є одним з п’яти стовпів ісламу і кожен працездатний мусульманин зобов’язаний один раз в житті здійснити таку подорож. Щороку понад 2 мільйони паломників з 180 країн приїжджають до Мекки. Однак цього року закордонним паломникам заборонено здійснювати хадж через пандемію. Минулого місяця влада Саудівської Аравії заявила, що тільки «дуже обмежена кількість» мусульман різних національностей, які вже проживають в Саудівській Аравії, зможуть здійснити хадж. У повідомленнях йдеться, що число вірян в цьому році оцінюють на рівні до 10 тисяч. Рішення про заборону хаджу для паломників із-поза меж Саудівської Аравії є першим в сучасній історії королівства. (Відео Reuters)