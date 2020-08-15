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15 серпня 2020, Київ 20:50
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Український патріот може слухати Цоя і Шевчука – Сергій Кузін

Український патріот може слухати Цоя і Шевчука – Сергій Кузін
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Український патріот може слухати Цоя і Шевчука – Сергій Кузін

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Український патріот, у тому числі той, хто на фронті боронить державу, може слухати російських рокерів. Не гастролерів для бойовиків «ЛДНР», а таких, як Віктор Цой і Юрій Шевчук. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер Сергій Кузін. Він також розповів, як шоу-бізнес, FM-станції виживають під час коронакризи, як вдається тримати в ефірі квоту україномовних пісень і як йому вдома вдалося прогнати грабіжника.

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