Український патріот може слухати Цоя і Шевчука – Сергій Кузін

Український патріот, у тому числі той, хто на фронті боронить державу, може слухати російських рокерів. Не гастролерів для бойовиків «ЛДНР», а таких, як Віктор Цой і Юрій Шевчук. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер Сергій Кузін. Він також розповів, як шоу-бізнес, FM-станції виживають під час коронакризи, як вдається тримати в ефірі квоту україномовних пісень і як йому вдома вдалося прогнати грабіжника.