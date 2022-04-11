«Я сам наполовину українець»: що розповідають військові Росії, які блокували Чернігів?

Радіо Свобода вдалося ідентифікувати та поспілкуватися з деякими військовослужбовцями 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алейська на Алтаї та 90-ї танкової дивізії з міста Чебаркуль Челябінської області, які брали участь у масштабному наступі Росії на Україну в Чернігівській області. Низка населених пунктів регіону близько місяця була окупована Росією. Місцеві жителі повідомляють про численні злочини, розстріли цивільних російськими військовими та значні руйнування, яких завдано містам і селам.

Росія наразі завершує перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів, які зазнали суттєвих втрат у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Про це днями повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Найближчим часом їх можуть відправити на харківський напрямок або на Донбас. Мова йде зокрема про 41-у загальновійськову армію Східного військового округу, а також 90-у танкову дивізію Центрального військового округу.

Від наших джерел в одному з розвідувальних органів України ми отримали прізвища деяких військовослужбовців зі складу з'єднань, які брали участь у війні Росії проти України на чернігівському напрямку, а зараз перебувають на території РФ.

Бригада з Алтаю: косметика для дівчини та відмова воювати

В'ячеслав Попов, військовослужбовець 35-ї окремої мотострілецької бригади (входить до складу 41-ї армії), активно фіксував своє перебування в Україні. Очевидно, його підрозділ на Чернігівщині облаштувався в одному з будинків мирних жителів.

У чужій оселі він фотографував косметику і коштовності, на одній зі світлин можна помітити написи українською мовою. За нашою інформацією ці зображення він надсилав своїй дівчині.

Ще один військовослужбовець цієї бригади – командир взводу управління першої гаубичної самохідної артилерійської батареї Ігор Луканін. Ми написали йому в російській соцмережі «Вконтактє». Спочатку він відповів «Слава Україні» та «Героям слава». А після запитання про участь у бомбардуваннях Чернігова закрив доступ до своєї сторінки і можливість надсилати йому повідомлення.

Інший військовослужбовець Павло Мурнаєв, у відповідь на наше повідомлення, запитав, звідки у нас дані, що він був в Україні. Коли зрозумів, що є відповідні фотографії, написав «буває», але згодом видалив повідомлення.

Також зі складу 35-ї бригади відомо про перебування в Україні сержанта Дениса Семенюка, командира машини, оператора взводу протитанкових керованих ракет. Лейтенанта Олександра Стрєльнікова, командира взводу протитанкових керованих ракет, а також капітана Іван Тьоплих. Звання Сергія Золотова, Олександра Чистякова, Юрія Ашихміна, Олександра Алєксєєва і Віктора Циганкова наразі встановити не вдалося. Ще один військовослужбовець Олександр Бровко, очевидно, сфотографував увесь свій підрозділ на території України.

Також відомо, що Сергій Мальцев із 35-ї ОМСБр написав рапорт про відмову від подальшого перебування на території України через свій «пригнічений морально-психологічний стан у зв'язку з загибеллю товаришів, а також із наближенням закінчення контракту». У документі Мальцев стверджує, що перебував в Україні з 24 лютого по 31 березня. Ні Мальцев, ні інші згадані військовослужбовці на дзвінки та повідомлення в соцмережах не відповіли.

«Наполовину українець» з танкової дивізії

90-а танкова дивізія дислокується у місті Чебаркуль Челябінської області і її військовослужбовці також фотографували себе під час перебування в Україні. Зокрема Віталій Антонов. На одному із численних селфі можна помітити велику колону позаду, на багатьох фото він з характерними червоними позначками на військовій формі, також на декількох зображеннях помітно бронетехніку з тактичним знаком «О». Саме таке маркування має підбита російська техніка у звільнених селах на підступах до Чернігова.

Нам вдалося додзвонитися до Антонова, однак своє перебування в Україні він заперечив, а потім видалив фотографію зі своєї сторінки «Вконтактє». Хоча залишив в «Однокласниках», де можна помітити перепости зі сторінок «танкові війська» і тому подібне.

Заперечує свою участь у війні і Максим Клименко. Каже, що він «сам наполовину українець» і востаннє був в Україні у бабусі в 2011 році під час шкільних канікул. А зі служби, мовляв, пішов півтора роки тому. Спочатку ми надіслали Клименку фотографію ще одного військовослужбовця 90-ї танкової дивізії Іслама Євстропова, вони разом навчалися в Уссурійському суворовському воєнному училищі.

Клименко відповів, що не знає цю людину, однак у Євстропова на сторінці є посилання на профіль Клименка у розділі «брати». За кілька хвилин після нашого спілкування з Клименком Євстропов закрив доступ до свого профілю. А на наше повідомлення відповів, що ніколи «не призивався через стан здоров'я». Та коли дізнався, що нам відомо про його навчання в училищі, написав, що «не має бажання відповідати». Водночас на одному з російських сайтів є матеріал під назвою «В Бурятии танки ушли под воду», де командир танкового взводу Іслам Євстропов пояснює, як керувати танком на глибині 5 метрів під водою.

Згодом ми надіслали Максиму Клименку його фотографію, ймовірно, зроблену під час перебування в Україні, однак він написав, що не знає, хто на світлині і ще раз заперечив свою участь у війні.

З-поміж військовослужбовців 90-ї танкової дивізії також відомо про участь у війні лейтенанта Андрія Ігнатова, Олексія Бульньова, Дениса Загідуліна та Дениса Галицького, однак на повідомлення в соцмережах та дзвінки вони не відповіли. За даними наших джерел, вже найближчим часом і 35-а окрема мотострілецька бригада, і 90-а танкова дивізія знову будуть залучені до війни проти України.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».