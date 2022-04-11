Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Донбас

«Я сам наполовину українець»: що розповідають військові Росії, які блокували Чернігів?

Військовослужбовці російської армії з характерними червоними елементами на одязі, ймовірно, у Чернігівській області

Радіо Свобода вдалося ідентифікувати та поспілкуватися з деякими військовослужбовцями 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алейська на Алтаї та 90-ї танкової дивізії з міста Чебаркуль Челябінської області, які брали участь у масштабному наступі Росії на Україну в Чернігівській області. Низка населених пунктів регіону близько місяця була окупована Росією. Місцеві жителі повідомляють про численні злочини, розстріли цивільних російськими військовими та значні руйнування, яких завдано містам і селам.

Росія наразі завершує перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів, які зазнали суттєвих втрат у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Про це днями повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Найближчим часом їх можуть відправити на харківський напрямок або на Донбас. Мова йде зокрема про 41-у загальновійськову армію Східного військового округу, а також 90-у танкову дивізію Центрального військового округу.

У боях за Чернігів брали участь військовослужбовці Центрального та Східного військових округів РФ
У боях за Чернігів брали участь військовослужбовці Центрального та Східного військових округів РФ

Від наших джерел в одному з розвідувальних органів України ми отримали прізвища деяких військовослужбовців зі складу з'єднань, які брали участь у війні Росії проти України на чернігівському напрямку, а зараз перебувають на території РФ.

Бригада з Алтаю: косметика для дівчини та відмова воювати

В'ячеслав Попов, військовослужбовець 35-ї окремої мотострілецької бригади (входить до складу 41-ї армії), активно фіксував своє перебування в Україні. Очевидно, його підрозділ на Чернігівщині облаштувався в одному з будинків мирних жителів.

В'ячеслав Попов, військовослужбовець 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алтайського краю
В'ячеслав Попов, військовослужбовець 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алтайського краю
На одязі військовослужбовців РФ помітно червоні елементи, такі тактичні позначки використовує російська армія в Україні
На одязі військовослужбовців РФ помітно червоні елементи, такі тактичні позначки використовує російська армія в Україні
В'ячеслав Попов на кухні захопленого будинку
В'ячеслав Попов на кухні захопленого будинку

У чужій оселі він фотографував косметику і коштовності, на одній зі світлин можна помітити написи українською мовою. За нашою інформацією ці зображення він надсилав своїй дівчині.

На значку є напис українською мовою, а на лівій нозі військовослужбовця помітно червоний елемент на формі
На значку є напис українською мовою, а на лівій нозі військовослужбовця помітно червоний елемент на формі
Військовослужбовці РФ, очевидно, вдерлися до приватного будинку мирних жителів
Військовослужбовці РФ, очевидно, вдерлися до приватного будинку мирних жителів

Ще один військовослужбовець цієї бригади – командир взводу управління першої гаубичної самохідної артилерійської батареї Ігор Луканін. Ми написали йому в російській соцмережі «Вконтактє». Спочатку він відповів «Слава Україні» та «Героям слава». А після запитання про участь у бомбардуваннях Чернігова закрив доступ до своєї сторінки і можливість надсилати йому повідомлення.

Артилерист Ігор Луканін не відповів чи його підрозділ бив по Чернігову
Артилерист Ігор Луканін не відповів чи його підрозділ бив по Чернігову

Інший військовослужбовець Павло Мурнаєв, у відповідь на наше повідомлення, запитав, звідки у нас дані, що він був в Україні. Коли зрозумів, що є відповідні фотографії, написав «буває», але згодом видалив повідомлення.

Військовослужбовець 35-ї ОМСБр Павло Мурнаєв
Військовослужбовець 35-ї ОМСБр Павло Мурнаєв

Також зі складу 35-ї бригади відомо про перебування в Україні сержанта Дениса Семенюка, командира машини, оператора взводу протитанкових керованих ракет. Лейтенанта Олександра Стрєльнікова, командира взводу протитанкових керованих ракет, а також капітана Іван Тьоплих. Звання Сергія Золотова, Олександра Чистякова, Юрія Ашихміна, Олександра Алєксєєва і Віктора Циганкова наразі встановити не вдалося. Ще один військовослужбовець Олександр Бровко, очевидно, сфотографував увесь свій підрозділ на території України.

Військовослужбовець російської армії Олександр Бровко
Військовослужбовець російської армії Олександр Бровко
Російські військові, ймовірно, у Чернігівській області
Російські військові, ймовірно, у Чернігівській області

Також відомо, що Сергій Мальцев із 35-ї ОМСБр написав рапорт про відмову від подальшого перебування на території України через свій «пригнічений морально-психологічний стан у зв'язку з загибеллю товаришів, а також із наближенням закінчення контракту». У документі Мальцев стверджує, що перебував в Україні з 24 лютого по 31 березня. Ні Мальцев, ні інші згадані військовослужбовці на дзвінки та повідомлення в соцмережах не відповіли.

Військовослужбовець армії РФ Сергій Мальцев воював в Україні понад місяць
Військовослужбовець армії РФ Сергій Мальцев воював в Україні понад місяць
Мальцев написав рапорт про відмову від подальшої участі у війні проти України
Мальцев написав рапорт про відмову від подальшої участі у війні проти України

«Наполовину українець» з танкової дивізії

90-а танкова дивізія дислокується у місті Чебаркуль Челябінської області і її військовослужбовці також фотографували себе під час перебування в Україні. Зокрема Віталій Антонов. На одному із численних селфі можна помітити велику колону позаду, на багатьох фото він з характерними червоними позначками на військовій формі, також на декількох зображеннях помітно бронетехніку з тактичним знаком «О». Саме таке маркування має підбита російська техніка у звільнених селах на підступах до Чернігова.

Військовослужбовець 90-ї танкової дивізії Віталій Антонов
Військовослужбовець 90-ї танкової дивізії Віталій Антонов
Тактичний знак «О» на бронетехніці
Тактичний знак «О» на бронетехніці
Червоний елемент на формі Віталія Антонова
Червоний елемент на формі Віталія Антонова

Нам вдалося додзвонитися до Антонова, однак своє перебування в Україні він заперечив, а потім видалив фотографію зі своєї сторінки «Вконтактє». Хоча залишив в «Однокласниках», де можна помітити перепости зі сторінок «танкові війська» і тому подібне.

Віталій Антонов по телефону заперечив, що воював в Україні
Віталій Антонов по телефону заперечив, що воював в Україні

Заперечує свою участь у війні і Максим Клименко. Каже, що він «сам наполовину українець» і востаннє був в Україні у бабусі в 2011 році під час шкільних канікул. А зі служби, мовляв, пішов півтора роки тому. Спочатку ми надіслали Клименку фотографію ще одного військовослужбовця 90-ї танкової дивізії Іслама Євстропова, вони разом навчалися в Уссурійському суворовському воєнному училищі.

Іслам Євстропов, очевидно, теж брав участь у війні проти України
Іслам Євстропов, очевидно, теж брав участь у війні проти України

Клименко відповів, що не знає цю людину, однак у Євстропова на сторінці є посилання на профіль Клименка у розділі «брати». За кілька хвилин після нашого спілкування з Клименком Євстропов закрив доступ до свого профілю. А на наше повідомлення відповів, що ніколи «не призивався через стан здоров'я». Та коли дізнався, що нам відомо про його навчання в училищі, написав, що «не має бажання відповідати». Водночас на одному з російських сайтів є матеріал під назвою «В Бурятии танки ушли под воду», де командир танкового взводу Іслам Євстропов пояснює, як керувати танком на глибині 5 метрів під водою.

Максим Клименко каже, що він «сам наполовину українець» і востаннє був в Україні у бабусі в 2011 році під час шкільних канікул
Максим Клименко каже, що він «сам наполовину українець» і востаннє був в Україні у бабусі в 2011 році під час шкільних канікул

Згодом ми надіслали Максиму Клименку його фотографію, ймовірно, зроблену під час перебування в Україні, однак він написав, що не знає, хто на світлині і ще раз заперечив свою участь у війні.

З-поміж військовослужбовців 90-ї танкової дивізії також відомо про участь у війні лейтенанта Андрія Ігнатова, Олексія Бульньова, Дениса Загідуліна та Дениса Галицького, однак на повідомлення в соцмережах та дзвінки вони не відповіли. За даними наших джерел, вже найближчим часом і 35-а окрема мотострілецька бригада, і 90-а танкова дивізія знову будуть залучені до війни проти України.

Російських військовослужбовців, яких вивели з чернігівського напрямку, планують перекинути на Донбас
Російських військовослужбовців, яких вивели з чернігівського напрямку, планують перекинути на Донбас

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
  • Зображення 16x9

    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG