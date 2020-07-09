Свідок в процесі щодо імпічменту Трампа залишає військову службу у США, говорить про залякування – CNN

Підполковник Сухопутних військ США Александр Віндман, який був провідним свідком у процесі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, покидає службу у Збройних силах США і називає причинами такого рішення переконаність, що його майбутнє там "завжди буде обмеженим" через політичну помсту з боку Трампа. Про це повідомляє канал CNN з посиланням на адвоката Віндмана.

Як заявив адвокат Александра Віндмана, Девід Прессман, Віндман став жервою «кампанії тиску, залякувань та помсти» після його свідчень у процесі імпічменту.

Александр Віндман також оприлюднив наступну заяву у Twitter.

«Сьогодні я офіційно подав заяву про відставку із Сухопутних військ США, організації, яку я люблю. Моя родина та є сповнені ентузіазму щодо майбутнього».

Телеканал CNN повідомляє, що не отримав коментарів від Міністерства оборони США та Білого дому щодо відставки Віндмана.

У лютому президент Дональд Трамп припустив, що керівництво Пентагону може розглянути застосування дисциплінарного стягнення щодо Александра Віндмана, колишнього співробітника Ради з національної безпеки США, який дав свідчення на слуханнях щодо імпічменту в Палаті представників.

Віндман, який негативно охарактеризував дії президента Трампа в своїх свідченнях на слуханнях щодо імпічменту, був звільнений з Білого дому.

«Ми відправили Віндмана геть в зовсім інше місце, і військові тепер можуть діяти щодо нього так, як вважатимуть за потрібне», – заявив Трамп.

Представник Віндмана також заявив американським ЗМІ, що «президент США намагався примусити Віндмана обрати між дотриманням закону, або ж догоджанням президенту. Між відданістю його присязі та захистом його кар'єри. Між захистом власного кар'єрного зростання та кар'єри інших військових».

Канал CNN також повідомляє, що у Пентагоні заперечували тиск на Віндмана з політичних мотивів. Канал стверджує, з посиланням на джерело, що Віндману раніше повідомили, що Білий дім прагнув брати участь у кар'єрних рішеннях щодо Віндмана.

Віндману також буцімто повідомили, що його кар'єрі створюються перепони, і що він не зможе працювати у сфері своєї експертизи, включно з Україною.

Повідомлення про те, що Віндман залишає Збройні сили США активно коментують.

«Сумним днем» для Америки назвав події колишній посол США у Росії, критик Трампа, Майкл Макфол.

«Сподіваюсь, що одним із перших вчинків Джо Байдена на посаді президента стане запрошення таких патріотів, як підполковник Віндман та будь-кого, кому незаконно помстився Трамп та його поплічники, та прохання повернутись на військову/державну службу», – твітує Курт Барделла з організації Lincoln Project, яка ставить перед собою мету не допустити переобрання Дональда Трампа.

«Втратою для країни», як повідомляється, назвав відставку Віндмана колишній радник Трампа з нацбезпеки, а нині його критик, Джон Болтон.

Повідомлення про відставку Віндмана викликало іншу реакцію у колі прихильників Трампа, консерваторів.

«Віндман та його союзник-зливач інформації конгресмен-демократ Адам Шифф, повинні бути розслідувані Міністерство юстиції США за злив телефонної розмови Дональда Трампа», – твітує Том Фіттон президент консервативної групи розслідувачів Judicial Watch.