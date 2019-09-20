Дії Росії щодо Криму схожі на стару тактику будь-якого окупанта

(Рубрика «Точка зору»)

«Тиха експансія» або просто шулерство?

Поява на щорічній нараді ОБСЄ з обліку людського виміру представників анексованого Криму ‒ ще один приклад «тихої експансії» російської дипломатії, за допомогою якої вона хоче домогтися від міжнародного товариства визнання російського статусу півострова.

Не києм ‒ то палицею. Не заявами про визнання ‒ так згодою з виступом представників Криму на міжнародних майданчиках. Не хочете бачити кримських чиновників ‒ вислухайте представників «громадянського суспільства». Адже «прості люди», як відомо, ні в чому не винні. У них спільні проблеми ‒ їх і потрібно обговорювати, не вдаючись у дискусії про статус.

Це схоже на стару й перевірену тактику будь-якого окупанта. Варто тільки відкрити двері, пожаліти бідну замерзлу дитину, яка просить склянку води ‒ і в будинок вслід за нею увірветься цілий натовп із вигуками й пошуками цінних речей господарів.

Відкриєте дорогу привезеним окупантом представникам «громадянського суспільства» ‒ і завтра за ними потягнуться кримські чиновники, яких не можна буде викреслити з офіційних делегацій, і взагалі ‒ вони обговорюють нагальні питання.

Відкриєте дорогу кримським чиновникам ‒ і завтра Москва вимагатиме відновити міжнародне авіаційне сполучення з Кримом

Відкриєте дорогу кримським чиновникам ‒ і завтра Москва вимагатиме відновити міжнародне авіаційне сполучення з Кримом, це ж «прості ж люди» літають, це їх карають, а не владу.

Відкриєте міжнародне сполучення в небі ‒ зажадають відновити морські перевезення та круїзи, це ж теж для людей.

І оглянутися не встигнете, як від усіх кримських санкцій Заходу залишиться один лише спогад, а сам Крим ‒ нехай і без гучних заяв, але фактично ‒ сприйматиметься навколишнім світом як невід'ємна частина Російської Федерації.

Схоже, на це й розраховує Москва, коли намагається використовувати будь-який міжнародний майданчик як доказ свого контролю над Кримом, свого права на Крим і своєї присутності в Криму.

І якщо Україна не чинитиме такій політиці дієвого та постійного спротиву, то, впевнений, вона нічим не зможе перешкодити її успіху.

Віталій Портников ‒ журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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