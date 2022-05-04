Перша ракета у Закарпатті, із захисниками «Азовсталі» пропав зв’язок | Свобода LIVE

Ракетами із Каспію по усій Україні

3 травня ввечері Росія завдала ракетних ударів одразу по сімох областях України, вперше ракета влучила в об’єкт інфраструктури і на Закарпатті. На Львівщині було пошкоджено електропідстанції, а на Дніпропетровщині – залізничні об’єкти. В офісі президента України вважають, що таким чином Росія намагається зірвати поставки нової важкої зброї із Заходу.

Немає зв'язку. Треба дива

Міська влада Маріуполя втратила зв’язок із українськими військовими, які захищають «Азовсталь», сказав у ефірі національного марафону мер міста Вадим Бойченко. «На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв’язок, нема зв’язку, щоб зрозуміти, що відбувається, в безпеці вони чи ні», – сказав Бойченко. Під час включення він зазначив, що наразі бої точаться на території «Азовсталі», де разом із військовими перебувають і мирні жителі. Деякі ЗМІ також повідомляють, що військові РФ могли прорватися на територію заводу, але ця інформація поки не підтверджена.

«Ізраїльські найманці» і кокаїн

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що на боці України у складі полку «Азов» «фактично пліч-о-пліч» воюють «ізраїльські найманці». Про це заявила речниця російського закордонного відомства Марія Захарова в інтерв'ю російському медіа Radio Sputnik. В Офісі президента України назвали подібні заяви Росії наслідком «дефіциту кокаїну».

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в одному з інтерв’ю сказав: «Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї». Тим часом Ізраїль подумує про розширення військової допомоги Україні.

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