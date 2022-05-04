Перша ракета у Закарпатті, із захисниками «Азовсталі» пропав зв’язок | Свобода LIVE

- Ракетами із Каспію по усій Україні
3 травня ввечері Росія завдала ракетних ударів одразу по сімох областях України, вперше ракета влучила в об’єкт інфраструктури і на Закарпатті. На Львівщині було пошкоджено електропідстанції, а на Дніпропетровщині – залізничні об’єкти. В офісі президента України вважають, що таким чином Росія намагається зірвати поставки нової важкої зброї із Заходу.
- Немає зв'язку. Треба дива
Міська влада Маріуполя втратила зв’язок із українськими військовими, які захищають «Азовсталь», сказав у ефірі національного марафону мер міста Вадим Бойченко. «На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв’язок, нема зв’язку, щоб зрозуміти, що відбувається, в безпеці вони чи ні», – сказав Бойченко. Під час включення він зазначив, що наразі бої точаться на території «Азовсталі», де разом із військовими перебувають і мирні жителі. Деякі ЗМІ також повідомляють, що військові РФ могли прорватися на територію заводу, але ця інформація поки не підтверджена.
- «Ізраїльські найманці» і кокаїн
У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що на боці України у складі полку «Азов» «фактично пліч-о-пліч» воюють «ізраїльські найманці». Про це заявила речниця російського закордонного відомства Марія Захарова в інтерв'ю російському медіа Radio Sputnik. В Офісі президента України назвали подібні заяви Росії наслідком «дефіциту кокаїну».
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в одному з інтерв’ю сказав: «Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї». Тим часом Ізраїль подумує про розширення військової допомоги Україні.
Про це і не тільки детальніше – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.
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