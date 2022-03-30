Друг Кадирова поранений, Росія депортує маріупольців, ракетний удар по Хмельниччині | Свобода Live

У Маріуполі важкі поранення отримав наближений до Рамзана Кадирова польовий командир Руслан Геремєєв.

Кадиров написав, що наразі Геремєєв у лікарні і невдові буде готовий повернутися до бою. Руслан Геремеєв керує кадирівським підрозділом, що бере участь у блокаді Маріуполя.

Тим часом у Маріуполі за повідомленням місцевої влади, приблизно 160 тисяч людей чекають на евакуацію.

За даними обласної влади - близько 30 тисяч маріупольців депортували до Росії. Чи можливо повернути депортованих в Україну до кінця війни, запитаємо у мера міста Вадима Бойченка.

Попри заяви Міноборони РФ обстріли на київському та чернігівському напрямку не припинилися.

Сьогодні вночі російські окупаційні війська інтенсивно обстріляли Чернігів та інші міста області. Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, знищені об’єкти цивільної інфраструктури, бібліотеки, торгівельні центри і багато житлових будинків.

Вперше ракетних ударів зазнала Хмельниччина.

Один з атакованих об'єктів - аеродром в Старокостянтинові Хмельницької області. Жертв у результаті обстрілів немає. Однак, за словами мера Старокостянтинова, повністю знищені усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, що були зібрані в якості стратегічного запасу.

Про це і не тільки детально – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода