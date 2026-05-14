Військового поховали двічі: ДНК зробити не дали, мати має сумніви

Володимир загинув 13 липня 2024 року. Перший раз мати отримала сповіщення про збіг ДНК у серпні 2025 року. Ховали захисника у закритій труні. 2 квітня 2026 року – новий дзвінок. Слідча повідомила, що знову є збіг ДНК. Виявляється, решту частин тіла Володимира знайшли кількома днями пізніше після того, як матері віддали перші останки. Але повідомили про «знахідку» аж через 8 місяців. Пояснили так: «Не сказали одразу, щоб ви трохи заспокоїлися». Відтоді серце матері розривають сумніви, жінка підозрює, щось не так. Але зробити ДНК експертизу рештків жінці не дали: вимагали негайно забрати, бо в морзі в Прилуках не працюють холодильники. Тепер у Світлани Калитки 2 могили сина. Вона вже написала заяву на ексгумацію обох поховань і каже: «Краще б мені не казали про цю другу частину тіла, а поховали її у братській могилі».

Авторка Марина Дубина