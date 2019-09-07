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07 Вересень 2019, Київ 06:45
Суспільство

Чи відвідає папа Римський Україну, ризикуючи викликати критику Москви?

Папа Римський Франциск особисто привітав делегацію українських військових, які взяли участь у загальній папській аудієнції на площі Cвятого Петра у Ватикані, 22 травня 2019 року

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Архієпископ Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк закликає папу Римського Франциска відвідати Україну, хоча і визнає, що такий візит може викликати заперечення Росії.

Візит папи Римського сприяв би зменшенню насильства на сході України, вважає Ґудзяк. «Ми переконані, якщо б папа приїхав до України, вбивства якщо б не припинились, то зменшились би», – наголосив Ґудзяк в інтерв'ю католицькому виданню Crux.

Борис Ґудзяк у студії Радіо Свобода в Києві
Борис Ґудзяк у студії Радіо Свобода в Києві

47 єпископів Української греко-католицької церкви цього тижня перебувають на синоді у Римі. Це нагода пояснити Священному Престолу, що відбувається в Україні, наголошує архієпископ.

«Ми не сумніваємось, що Священний Престол солідарний з Україною і, зокрема з Українською греко-католицькою церквою», – наголошує він.

Архієпископ відзначає, що Російська православна церква відіграє певну роль, прагнучи перешкодити візиту папи до України.

«Думка Москви стосовно будь-чого важливого в Українській греко-католицькій церкві нависала тінню протягом щонайменше останніх 50 років, із 1960-х», – говорить Ґудзяк. Він не втрачає надію на здійснення папського візиту до країни. «Чи думаю я, що це станеться? Я не здивуюсь, якщо так», – говорить Ґудзяк виданню.

«Цей папа – папа несподіваних сюрпризів і великої прихильності до народів та місць, що перебувають на межі, а Україна – географічно на межі Європи, – додав він, – вона страждає від війни і її назвали найбіднішою країною Європи, вона має 10 мільйонів мігрантів поза країною».

Папа Римський Франциск і українські військові на площі Святого Петра у Ватикані, 25 травня 2016 року
Папа Римський Франциск і українські військові на площі Святого Петра у Ватикані, 25 травня 2016 року

Однак, папа Римський Франциск обережно ставиться до позиції Української греко-католицької церкви, зауважує Віктор Гаетан, кореспондент National Catholic Register у статті для Foreign Affairs, присвяченій аналізу зовнішньополітичних поглядів глави Римо-католицької церкви.

УГКЦ стоїть на прозахідних позиціях у конфлікті в Україні, зазначає аналітик у статті «Священна дипломатія папи Римського в Україні», а папа притримується більш поміркованих позицій в оцінці конфлікту.

Гаетан, зокрема, нагадує заклик глави УГКЦ Святослава Шевчука ​в Буенос Айресі до християн протистояти «терористичному насильству і відвертій військовій агресії з-за кордону», говорячи про агресію Росії в Україні. Папа відкинув конфронтаційний підхід Шевчука і засудив конфлікт в Україні як «братовбивчу війну».

Глава УГКЦ Святослав Шевчук (ліворуч) і папа Римський Франциск у греко-католицькому соборі Святої Софії в Римі, 28 січня 2018 року
Глава УГКЦ Святослав Шевчук (ліворуч) і папа Римський Франциск у греко-католицькому соборі Святої Софії в Римі, 28 січня 2018 року

В лютому 2015 року папа Римський сказав українським єпископам триматись далі від політики і відзначив, що «сенс справедливості та правди, перед політикою – це мораль».

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