Незаконний продаж і носіння військової форми, фальшивих нагород стали об’єктом нового законопроекту

Якщо на вулиці до вас підійшла людина у військовій формі з розрізнювальними знаками та медалями на грудях – будьте пильні: це не обов’язково справжній учасник або ветеран бойових дій на сході України. Це може бути шахрай, який, користуючись довірою українців до людини у військовій формі, хоче виманити у вас гроші або здійснити інший протиправний злочин.

Чинне законодавство України досі було доволі лояльним до фальшивих вояків, як і до тих, хто незаконно виготовляє і продає військову форму та медалі. Запровадити адміністративно-кримінальне покарання за незаконний продаж та використання військової форми одягу, виготовлення і використання фальшивих нагород пропонують автори законопроекту, який був представлений громадськості 4 грудня.

Ініціатори й розробники законопроекту, серед яких група народних депутатів України, урядовці, ветерани і волонтери, пропонують запровадити покарання за незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення й підроблення державних нагород. Ухвалення закону дозволить внести відповідні зміни до Карного кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір штрафу не виконує функції попередження нових правопорушень

​Дотепер, як розповіла Радіо Свобода керівник громадської організації «Юридична сотня» Леся Василенко, люди, які незаконно продають, незаконно носять військову форму одягу (з розрізнювальними знаками), підробляють державні нагороди, «не несуть за це ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності, вони «чисті» перед законом».

Наприклад, закон передбачає накладання штрафу у розмірі 17 – 34 гривні за незаконну купівлю, продаж, використання державних нагород. На думку Василенко, такий «розмір штрафу не виконує функції попередження нових правопорушень».

Як уберегти могили героїв?

Аналогічна ситуація і у такій чутливій сфері, як вшанування пам’яті загиблих у нинішній війні, додає правник: закон передбачає відповідальність за осквернення чи зруйнування могили або пам’ятника, що споруджені в пам’ять про осіб, які боролися проти нацизму в роки Другої світової війни або воїнів-інтернаціоналістів. Такі ж самі дії щодо могил, пам’ятників, споруджених у пам’ять про нинішніх захисників України або Героїв Небесної сотні, закон не карає, повідомила Василенко.

«Тобто, розбити могилу червоноармійця не можна, це карається законом, а сплюндрувати могилу чи пам’ятник воїнові АТО можна. Ми безпорадно спостерігаємо, як зловмисники розбивають меморіальні дошки, розфарбовують пам’ятники на могилах загиблих воїнів, наших сучасників. У разі, якщо поліція знаходить цих зловмисників, їм нема що інкримінувати, хіба що хуліганські дії», – каже Леся Василенко.

Як повідомив ініціатор розробки законопроекту, народний депутат України, ветеран АТО Андрій Тетерук, у разі ухвалення цього документа встановлюється кримінальна відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятника чи могили загиблого учасника бойових дій на сході.

Цей закон дозволить карати за неповагу до оборонців України, живих і загиблих

«Для чого потрібен такий закон? Він дозволить, серед іншого, попереджати дії, які дискредитують військовослужбовців, дискредитують військові нагороди, за які боєць часто заплатив здоров’ям. Він дозволить захищати і зберігати пам’ять про бійця. Який віддав за Україну своє життя. Цей закон дозволить карати за неповагу до оборонців України, живих і загиблих», – наголосив Тетерук.

Він також зауважив: ухвалення закону має і просвітницький момент, оскільки сприятиме вихованнню у суспільстві поваги до тих, хто, ризикуючи життям, захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Тетерук висловив сподівання, що парламентарі розглянуть законопроект у першому читанні вже 6 грудня, у День Збройних сил України.

Станом на початок грудня 2018 року, Вінницька і Запорізька області заборонили носити військову форму цивільним особам на своїй території, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Віталій Голота.