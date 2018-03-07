Смерть Ан-26 та ще вісім втрат російської авіації в Сирії 

6 березня в Сирії під час заходу на посадку на аеродромі Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26. Це уже дев'ятий літальний апарат, який втратили російські збройні сили під час військової операції на підтримку діючого режиму Башара Асада, яка триває з вересня 2015 року.

Радіо Свобода наводить перелік втрат російських військово-космічних сил в Сирії за час операції, ціллю якої президент Росії Володимир Путін називав «стабілізацію законної влади»:

1. 24 листопада 2015 року турецькі військово-повітряні сили збили поблизу турецько-сирійського кордону російський бомбардувальник Су-24. Анкара стверджувала, що літак залетів у її повітряний простір, незважаючи на попередження. Москва заявила, що літак був над Сирією. Військові США підтвердили заяву Анкари, що турецькі пілоти 10 разів попереджали екіпаж російського бомбардувальника перед тим, як його збити, але ніякої відповіді не було. Пілот загинув.

2. Одразу після цього росіяни направили вертоліт Мі-8 на порятунок екіпажу збитого 24 листопада бомбардувальника Су-24. Для евакуації російських льотчиків з місця приземлення була проведена пошуково-рятувальна операція із залученням двох таких вертольотів. Під час операції один із вертольотів був обстріляний і здійснив вимушену посадку на нейтральній території. Один морський піхотинець-контрактник загинув. Вертоліт було знищено мінометним обстрілом.

​3. 12 квітня 2016 року російський армійський гелікоптер розбився в Сирії, внаслідок чого загинули двоє військових. Як повідомило Міністерство оборони Росії, ударний вертоліт Мі-28 не був збитий, а зазнав аварії в провінції Хомс. За попередніми даними, причиною катастрофи стала помилка пілотів.

4. 1 серпня 2016 року в провінції Ідліб був збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8. Як заявили у Міноборони Росії, в ньому були троє членів екіпажу і два офіцери. За офіційною версією Москви, вертоліт збили обстрілом із землі, коли він повертався на російську авіабазу Хмеймім «після доставки гуманітарної допомоги до міста Алеппо». Всі п’ять людей на борту збитого в Сирії російського вертольота загинули.

5. 3 листопада 2016 року Міністерство оборони Росії заявило, що під час виконання планового польоту з «доставки гуманітарної допомоги» у провінцію Хама вимушену посадку здійснив вертоліт Мі-35. Росіяни стверджують, що після посадки він був обстріляний з міномета і не міг продовжити політ. Тому екіпаж був евакуйований на авіабазу Хмеймім. Згодом бойовики угруповання «Ісламської держава» опублікували відео, на якому розстрілюють вказаний вертоліт із протитанкової ракети.

6. 10 жовтня 2017 року у Сирії на базі Хмеймім російський військовий літак Су-24 під час зльоту викотився за межі злітно-посадкової смуги, екіпаж не встиг катапультуватися і загинув. Літак був зруйнований. У Міноборони Росії тоді заявили, що однією з причин катастрофи могла стати технічна проблема.

​7. 31 грудня 2017 року російський вертоліт Мі-24 зазнав аварії в провінції Хама. Міноборони Росії заявило, що аварія сталася через технічну несправність «під час виконання перельоту на аеродром Хама». Інцидент стався при здійсненні жорсткої посадки за 15 кілометрів від аеродрому призначення. Обидва пілоти загинули. Бортовий технік вертольота зазнав травм і був евакуйований на аеродром Хмеймім.

8. 3 лютого 2018 року повстанці, які воюють проти уряду Сирії, заявили, що збили російський військовий літак Су-25. За повідомленням, це сталося у провінції Ідліб, на північному заході Сирії. Згодом Міноборони Росії підтвердило цю інформацію. Пілот встиг катапультуватися, але загинув під час перестрілки з сирійськими повстанцями. За попередньою інформацією російських військових, літак був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу.

9. 6 березня 2018 року Міністерство оборони Росії повідомило, що в Сирії під час заходу на посадку на аеродромі Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26. На його борту були 39 російських військових. У міністерстві заявили, що причиною аварії могла стати технічна несправність.

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Російські сили проводять військову операцію в Сирії з осені 2015 року. Кремль офіційно оголосив про підтримку режиму президента Башара Асада і направив до Сирії авіацію, наземні війська і кораблі. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про «виведення» російських військ із Сирії у зв'язку з «виконанням» поставлених бойових завдань. Офіційна російська статистика повідомляє про загибель у Сирії понад 40 російських військовослужбовців.