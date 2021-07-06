Вибори не відбулися.«Мистецький арсенал» лишається без нового директора

Вибори директора «Мистецького арсеналу» провалилися. Жоден із кандидатів не отримав необхідних 5 голосів. Оголошено новий конкурс на посаду. Тим часом претенденти заявляють про конфлікт інтересів серед членів конкурсної комісії, про тиск на процес з боку Державного управління справами (ДУС), та мають намір оскаржувати результати виборів у суді.

Комісії важко було визначитися з переможцем через те, що генеральним директором «Мистецького арсеналу» гідні бути «від трьох до п'яти конкурсантів», заявив голова конкурсної комісії Василь Чернець. На його думку, оголошення повторного конкурсу є правильним рішенням.

За словами Чернеця, повторний конкурс має відбутися через півтора місяця, в ньому можуть брати участь нинішні претенденти на посаду, а також свої заявки можуть надати нові учасники.

«Все робиться для того, щоби така інституція, як «Мистецький арсенал», стала візитівкою української культури, українського мистецтва. Я вірю в її майбутнє, що ми винайдем нового директора, і вона буде розбудовуватися», – зазначив Василь Чернець в інтерв’ю «Суспільному».

Тим часом оскаржити у суді результати виборів директора «Мистецького арсеналу» має намір кандидатка конкурсу на посаду Ольга Балашова. Про це вона оголосила під час засідання конкурсної комісії. За словами Балашової, голова комісії Василь Чернець дискредитує конкурс, оскільки має конфлікт інтересів і виступає проти відкритого голосування.

«Все, що тут відбувається – це фарс. Ми всі бачили відео, як співробітники Державного управління справами відверто фальшували жеребкування. Я прийшла подивитись в очі цим людям. Будь-хто, обраний комісією на чолі з паном Чернецем, буде нелегітимним. Незалежно від результатів конкурсу я буду подавати в суд. І так має зробити кожен кандидат, хто бере участь у цьому шапіто. Я думаю, що в моїй країні будь-хто, хто фальшує так зухвало конкурсну процедуру, рано чи пізно опиняється під судом», – заявляє Ольга Балашова.

Раніше вона та Євген Березницький (також кандидат на посаду) оприлюднили спільну заяву про невідповідність частини членів конкурсної комісії, конфлікт інтересів та про загрозу легітимності конкурсу.

Напередодні конкурсу дві членкині комісії, яких висунув трудовий колектив «Мистецького арсеналу», Ірина Подоляк та Мирослава Лубківська, розкритикували Державне управління справами за втручання в роботу комісії та нібито вплив на її членів. Вони заявили, що члени комісії, яких делегувало ДУС та громадські організації, змовилися проголосувати за «потрібного» кандидата.

Кому потрібні відкриті вибори?

Також раніше група співробітників «Мистецького арсеналу» оприлюднили спільне звернення, де, серед іншого, наголошували на необхідності забезпечення прозорості конкурсу, та заявляли, що Василь Чернець має конфлікт інтересів.

Крім цього, колектив заявив про вимогу допустити ЗМІ та своїх представників на засідання конкурсної комісії.

Свою версію того, що відбувається навколо виборів на посаду директора «Мистецького арсеналу» на своїй сторінці у фейсбуці надала членкиня конкурсної комісії, яка представляє інтереси колективу, Мирослава Барчук. Вона зауважила, що у неї виникло відчуття «режисованої постановки».

«На попередньому засіданні Комісії 24 червня усі присутні представники ДУС і представники ГО за дивним збігом обставин голосували абсолютно одностайно з усіх питань. Вони також одноголосно обрали Василя Чернеця головою комісії і одноголосно ухвалили таємну форму голосування, незважаючи на наші аргументи про необхідну відкритість і прозорість конкурсу. Цікаво, правда?» – написала вона.

Мирослава Барчук також уточнила, в чому полягає ймовірний конфлікт інтересів голови конкурсної комісії Василя Чернеця. За її словами, двоє з кандидатів на посаду директора – Михайло Кулиняк і Роман Недзельський – працюють в академії, яку він очолює.

Василь Чернець заперечує наявність у нього конфлікту інтересів. Він визнає, що Кулиняк та Недзельський є його підлеглими, але саме це вважає аргументом на доказ відсутності конфлікту інтересів.

Щодо вимог колективу стосовно відкритого голосування, то голова конкурсної комісії заявляє, що не розуміє, в чому проблема із таємним голосуванням.

«Президента обирають закритим голосуванням. Депутатів обирають закритим голосуванням. У чому проблема? Сидять в комісії люди, які займають посади відповідні в державних інституціях. І уявіть собі ситуацію: голосуєш і дев'ять чоловік дивляться на тебе як на ворога. Починаються потім всілякі – ну ви розумієте. Таємне голосування захищає учасників конкурсної комісії від майбутніх сатисфакцій», – каже Чернець.

Конкурс на посаду директора «Мистецького арсеналу» розпочався у травні – за два місяці до того, як спливає дія контракту із директоркою Олесею Островською-Лютою, яка зайняла цю посаду в 2016 році. У ньому брали участь 9 претендентів:

Ольга Балашова, очільниця ГО «Музей сучасного мистецтва»;

Євген Березницький, керівник Bereznitsky Art Foundation;

Ольга Данилюк, українська та британська режисерка;

Алла Демура, працівниця у сфері освіти та розробки освітніх програм;

Ігор Дідковський, голова наглядової ради науково-дослідницького інституту Nano Sapiens, колишній гендиректор «Мистецького арсеналу» (2007–2010);

Наталія Заболотна, президент Фонду гуманітарного розвитку України;

Ірина Кислян, заступниця директора «Медіацентр» ДП «ГДІП»;

Михайло Кулиняк, директор Інституту сучасного мистецтва Національної академії, керівних кадрів культури і мистецтв;

Роман Недзельський, професор кафедри артменеджменту та івент-технологій Інституту практичної культурології та артменеджменту;

Олеся Островська-Люта, артменеджерка та кураторка сучасного мистецтва.

Наразі керівником «Мистецького арсеналу» залишається Олеся Островська-Люта.