Ями у лісі і заборонені смартфони: як молодь переконує ровесників іти на вибори

Анастасія Пугач

Скільки жителів країни вишукуються в черги на виборчих дільницях 31 березня, а скільки віддадуть перевагу недільним шашликам, невідомо ‒ втім, якщо відстежити дані попередніх виборів президента, найбільш активними були виборці у віці понад 50 років, а найменш активною – молодь до 25 (свій голос прийшов віддати лише кожен третій). Що ж до статистики по областях, найменша явка традиційно – у південних і східних регіонах. Студенти Чорноморського національного університету ім. Петра Могили з Миколаєва за 5 днів зняли соціальні ролики, об’єднавши їх у проект «Твій вибір». Соціальна реклама не агітує за жодного з кандидатів, а лише закликає молодь не бойкотувати вибори. Як? Подекуди різко і несподівано.

«Ігнориш політику? А вона тебе ні», ‒ кажуть студенти у ролику. Їхні історії ‒ радше з натяками, ніж із закликами.

Одна з учасниць ініціативи, студентка 3-го курсу Наталя Засядько, сподівається, що їй вдалось вплинути на ситуацію у рідному Миколаєві.

«Ми здатні критично мислити, знаємо, яке майбутнє для себе хочемо, ми готові змінювати країну, нас не можна купити. Проголосувати ‒ означає не бути байдужим до країни, в якій народився й живеш», – каже Наталя.

Проект було втілено у життя неурядовими організаціями Media Frontline e. V. і Think Tank Ukraine за підтримки Німеччини. Допомагати «могилянцям» приїхали німецькі тьютори: режисери і продюсери Фелікс Кріґсгайм, Нільс Бекамп, Тобіас Бройгойзер і оператор Антон Яремчук, українець, який уже довгий час живе і працює у Мюнхені.

«Я вивчав статистику президентських і парламентських виборів 2014-го в Україні і був дуже здивований, – розповідає автор проекту Фелікс Кріґсгайм. – Цей рік для України був визначним: Революція гідності, війна і безліч змін. Втім, на мою думку, бажання втілити нові ідеї у життя шляхом демократичних виборів були занизькими. Явка виборців істотно відрізнялась у кожному регіоні. Більшою вона була в Західній Україні (приблизно 71% у Львівській області), а от на сході й півдні – низькою (приблизно 40% у Миколаївській області). Звичайно, я запитав себе, чому це так».

Протягом двох днів учасники проекту обговорювали свої ідеї, і за три дні відзняли 6 роликів. Майже жоден із 20 учасників не мав попереднього досвіду проведення зйомок, тож німецькі наставники фактично провели швидкий тренінг із кіновиробництва.

Вперше проект презентували минулого року на Харківському міжнародному кінофестивалі документального кіно KharkivMeetDocs. Наразі ролики демонструються в ефірі українських регіональних телеканалів.

Команда проекту планує продовжити свою ініціативу і відзняти нову серію соціальної реклами до парламентських виборів восени цього року.