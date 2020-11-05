Світ із осторогою стежить за станом підрахунку голосів у США

Країни всього світу з осторогою і переважно у враженій тиші спостерігають за тим, як добігають до фінішу напружені президентські перегони у США.

І процес підрахунку голосів уже з самого початку, зранку 4 листопада, наступного дня по виборах, почав приносити несподіванки.

Спершу чинний президент, республіканець Дональд Трамп передчасно оголосив самого себе переможцем і заявив, що треба вже «припинити підрахунок» – хоча в багатьох штатах іще тільки продовжували рахувати голоси.

Його суперник, колишній віцепрезидент, демократ Джо Байден відкинув твердження Трампа і натомість запевняв, що саме він є «на шляху до перемоги». Він нагадав, що вибори не закінчені, «доки не підрахують кожен голос, кожен бюлетень».

Так само змінювалася й тенденція в перебігу підрахунку голосів. Спершу дедалі більше вперед виходив Трамп, нарощуючи свій відрив. Пізніше стали швидше зростати показники Байдена, він опинився попереду і на цей час уже близький до перемоги.

Але ситуація ще може знову змінитися. Підрахунки, а потім суперечки навколо них можуть протривати ще багато днів. А тим часом решті світу є на що дивитися – і обережно коментувати.

Україна тримає нейтралітет

Україна, яка через минулорічні телефонні розмови Дональда Трампа з новообраним тоді президентом України Володимиром Зеленським опинилася в центрі імпічменту президента США, а зв’язки з Україною родини Джо Байдена перетворили її й на один із важливих елементів американської передвиборчої кампанії, офіційно тримає дистанцію від нинішніх виборів. Голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив офіційну позицію Києва на онлайн-брифінгу 5 листопада так: «Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати і надалі стратегічне партнерство між США та Україною».

За його словами, в цьому немає ніяких сумнівів – «тому що підтримка України у Сполучених Штатах базується не на персоналіях, це системна підтримка, яку ми відчуваємо і маємо як у Демократичній партії, так і в Республіканській партії США», сказав Кулеба.

Коментатори звертають увагу, що Україна після мимовільної причетності до передвиборчої кампанії у США всіляко намагається уникнути можливого нового втягування в цю кампанію.

«Зеленський робить усе, що може, щоб втримати нейтралітет у перебігу виборчої кампанії у США, – сказав агентству Reuters Володимир Фесенко, керівник київського дослідницького центру «Пента». – Це гарантує Зеленському і його адміністрації переваги за будь-якого результату».

Росія «готова до конструктивної взаємодії з переможцем»

Так само утримуються від офіційних коментарів і в Росії, яка значно потерпіла від американських санкцій – накладених, зокрема, й за втручання в попередні президентські вибори у США 2016 року (яке вона заперечує).

Речник Кремля Дмитро Пєсков казав якось, що вибори у США схожі на змагання в тому, хто більше не любить Росію. Але після дня виборів офіційна реакція Москви – нейтральна.

Про американські вибори згадала на щотижневій пресконференції 5 листопада речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона лише констатувала, що обидва кандидати у США висловлювали впевненість у своїй перемозі, що підрахунок голосів триває і що Трамп погрожував оскаржити його результати, але наголосила, що обрання президента США – «це виключне право американських громадян».

Вона також заявила, що в Москві «готові до конструктивної взаємодії з президентом США, хто б ним не став за підсумками виборів».

Тим часом російські коментатори звернули увагу й на інші моменти виборчого процесу у США. Наприклад, вони ставили під сумнів роботу американських соціологів, більшість яких прогнозувала легку перемогу Байдена і помилилася.

«Звичайно, перемога Байдена може якось підсолодити пілюлю і придумати аргументи цього провалу, – написав російський «Фонд розвитку громадянського суспільства», неурядова організація зі зв’язками з Кремлем, у своєму телеґрам-каналі. – Але те, що відбувається на нинішній момент, чітко демонструє відсутність вірогідного методу вивчення громадської думки і політичного прогнозування».

А прокремлівський депутат Державної думи Росії і політолог В’ячеслав Никонов відреагував на обіцянку Трампа довести суперечку навколо голосів до Верховного суду США, написавши в фейсбуці, що нинішній результат виборів «найгірший для Америки».

«Хто б не переміг у результаті судових суперечок, половина американців не буде вважати його законним президентом, – написав Никонов. – Запасаємося попкорном у дуже великих кількостях».

Кому важливі вибори у США

У Великій Британії міністр закордонних справ Домінік Рааб висловив упевненість у виборчому процесі у США.

«Почекаймо і подивімося, який буде результат, – сказав він телеканалові Sky News. – Очевидно, є значна невизначеність. Результат значно ближчий, ніж, думаю, багато хто очікував».

В Ірані, де США прямо називають ворогом, президент Хасан Роугані відкинув значущість результату американських виборів. «Для Тегерану важлива політика наступної адміністрації США, а не те, хто переможе», – сказав він на засіданні уряду (який в Ірані очолює сам президент), що транслювалося на телебаченні.

Але тегеранський економіст Сіамак Гасемі дав знати, що іранці таки приділяють увагу підрахункові голосів у США. «Ніколи б у житті не подумав, що одного дня буду так непокоїтися через Вісконсин», – написав він у твітері 4 листопада. Цей штат був серед тих, де було практично неможливо передбачити переможця, тож він був одним із низки вирішальних; урешті, за результатами майже повного підрахунку голосів у цьому штаті, там із невеликим відривом іде до перемоги Байден.

У Китаї, який став за адміністрації Трампа об’єктом торговельних воєн із боку США, редактор газети-таблоїда, пов’язаної з владною Комуністичною партією Китаю, заявив, що виборчі проблеми США свідчать про занепад цієї країни.

Коментуючи побоювання, що результати виборів у США можуть спричинити заворушення, через що крамниці, банки, кав’ярні й інші заклади у США закривали диктом свої вітрини, Ху Сіцзінь, редактор газети, яка має, крім китайського, й англомовне видання під назвою Global Times, написав у твітері: «Такі заворушення зазвичай є ускладненням при виборах у бідних країнах, але люди непокояться, що це може статися й у США. США занепадають».

Не поспішайте вітати переможця

А заяву Трампа про його перемогу, що супроводжувалася так само безпідставними твердженнями, ніби цю перемогу віддаляє «велике шахрайство», з яким його юристи будуть боротися в Верховному суді США, в різних країнах зустріли по-різному.

У Словенії, звідки родом нинішня перша леді США Меланія Трамп, прем’єр-міністр країни Янез Янша ще вранці 4 листопада написав у твітері: «Цілком ясно, що американський народ обрав Дональда Трампа і Майка Пенса ще на 4 роки». Соцмережа позначила його допис окличником із застереженням: «Офіційні джерела могли ще не подати остаточних результатів на час, коли був оприлюднений цей твіт».

У Німеччині ж міністриня оборони, навпаки, різко відреагувала на твердження Трампа про його перемогу. Виступаючи на громадському телеканалі ZDF, вона застерегла, що США постають перед «дуже вибуховою ситуацією», і це може призвести до «конституційної кризи».

«Результат цих виборів іще не вирішений. Голоси все ще рахують», – наголосила Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Схожу думку висловили й у правозахисній організації Human Rights Watch, де закликали державних діячів притримати язики, говорячи на тему результатів виборів у США.

«Підрахунок голосів іще триває, переможця ще немає, і твердження Трампа про перемогу передчасне, – наголосив у заяві для преси виконавчий директор організації Кеннет Рот. – Світові лідери мали б почекати, поки триває демократичний процес, особливо з урахуванням часу, необхідного місцевим виборчим працівникам для підрахунку великої кількості поштових бюлетенів. Вони мають забезпечити, щоб був врахований кожен голос».

Також і фінансові ринки відразу звернули увагу на невизначеність щодо результату виборів. Курси акцій заколивалися, ціни на нафту і ф’ючерси у США пішли донизу після заяви Трампа.