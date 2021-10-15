Поза чергою. Як Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка (№ 309)

Володимир Зеленський і Сергій Шефір, ще до походу у велику політику, намагалися забрати гроші зі своїх депозитів із проблемного «Брокбізнесбанку» в обхід визначеної законом черги. Це відбувалося у 2014 році, саме тоді цей банк, який на той момент належав молодому олігарху з оточення Януковича Сергію Курченку, ліквідовували.

Майбутні президент України Зеленський та його помічник Шефір спробували отримати не лише гарантовані державою 200 тисяч гривень, але поза процедурою повернути більшу суму. Адже Зеленський тримав на депозиті у «Брокбізнесбанку» більше ніж 300 тисяч доларів, а Шефір – понад 400 тисяч доларів.

Журналісти «Схем» виявили, що вони підписували угоди з компаніями-боржниками проблемного банку, які намагалися вивести з-під застави майно на мільйони гривень. А взамін, майбутні політики могли б отримати, хоч частково, компенсацію – нижчу суму, ніж розмір депозиту, але точно вищу за ту, на яку могли розраховувати від Фонду гарантування вкладів. Тобто, забрати гроші поза чергою.

Зрештою, Вищий господарський суд визнав, що ці угоди не відповідали законодавству.

У той час Зеленський та Шефір не обіймали державних посад, але «Схеми» розповідають цю історію, щоб суспільство могло скласти повний портрет тих, хто нині керує країною.

Адже подібні схеми в обхід визначеної законом процедури – призводили до штучного зменшення активів банку, а отже знижували шанси інших громадян та компаній повернути свої гроші.