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22 серпня 2020, Київ 00:47
Політика

Костянтин Затулін і угруповання «ЛНР»/«ДНР». Кремль втратив інтерес до Донбасу?

Костянтин Затулін на пресконференції спостерігачів за виборами в Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії. Сухумі, 13 березня 2017 року

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Непотрібний куратор непотрібних «республік»

Служба зовнішньої розвідки України стверджує, що окупованим Донбасом займатиметься депутат Державної думи Росії Костянтин Затулін. В Україні його вважають одним з найодіозніших політиків, які спекулювали на пострадянській спадщині. Упевнений, це, насправді, може свідчити про те, що основні гравці російської політики втратили інтерес до окупованого регіону ‒ що, втім, не означає втрату інтересу до України як такої.

Думаю, багато жителів якоїсь колишньої радянської республіки ‒ особливо тієї її частини, яка завжди користувалася особливою увагою Кремля ‒ вважає, що Костянтин Затулін зробив собі кар'єру на їхньому власному нещасті. Затулін заснував Інститут СНД ще тоді, коли в Росії мало хто думав про «інтеграцію» колишніх радянських республік ‒ і цей інститут, вважаю, став справжньою пропагандистською організацією, ще й з представництвами в інших країнах.

Жителі Криму та Севастополя навряд чи забудуть про те, як старанно Затулін експлуатував кримську тему ‒ і як очільник Інституту країн СНД, і як парламентарій, і як соратник колишнього мера Москви Юрія Лужкова. Ми пам'ятаємо, як Лужков займався дестабілізацією ситуації в Севастополі в період, коли в адміністрації російського президента Бориса Єльцина запевняли, що не претендують на це кримське місто, а Затулін тим часом був «голосом» Лужкова в Севастополі...

Перелік регіонів, де відзначився Затулін, можна множити. Але насправді будь-який досвідчений політичний «вампір», харчується будь-якою кров'ю ‒ лише б знайти джерело.

Упевнений, що Затулін ‒ лише підмайстер у кремлівському «замку жахів»

Упевнений, що Затулін ‒ лише підмайстер у кремлівському «замку жахів». До реальної політики його ніколи не підпускали навіть у період, коли Лужков претендував на вплив у російській політиці, а після розгрому лужковського клану він і зовсім перетворився на декоративний експонат. У 1994 році Затулін був однією з основних російських фігур, які забезпечували перемогу на виборах президента України тоді проросійського кандидата Леоніда Кучми ‒ але вже через декілька тижнів про внесок Затуліна забули і в Києві, і в Москві. Незважаючи на всю активність Лужкова та Затуліна в Севастополі, після окупації півострова про них не згадали, і Затуліну довелося самому нагадувати кримчанам про свої «заслуги».​

Так і з Донбасом. Якщо Затулін дійсно буде відповідати за «перегони тарганів» у керівництві «ЛНР» і «ДНР», це, впевнений, означатиме тільки те, що «республіки» більше не цікавлять російське керівництво, що у Кремлі ухвалене остаточне рішення про дестабілізацію ситуації в усій Україні з подальшим переходом країни під російський політичний контроль.

Перший президент України Леонід Кравчук в Офісі президента України. Київ, 2020 рік /
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Показово, що сам Затулін у 2010 році запевняв, що Росію не цікавить Крим ‒ тоді до влади в Україні прийшов Віктор Янукович і в Москві вирішили, що зможуть встановити контроль над всією Україною, а не тільки над півостровом. Зараз ситуація багато в чому схожа. Але якщо раптом встановлення контролю дійсно відбудеться, про Затуліна, ймовірно, знову не згадають і йому доведеться нагадувати про свої «заслуги» зі знищення українського суверенітету.

Однак, дуже сподіваюся, що українці цього не дочекаються.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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