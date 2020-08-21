Костянтин Затулін і угруповання «ЛНР»/«ДНР». Кремль втратив інтерес до Донбасу?

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Непотрібний куратор непотрібних «республік»

Служба зовнішньої розвідки України стверджує, що окупованим Донбасом займатиметься депутат Державної думи Росії Костянтин Затулін. В Україні його вважають одним з найодіозніших політиків, які спекулювали на пострадянській спадщині. Упевнений, це, насправді, може свідчити про те, що основні гравці російської політики втратили інтерес до окупованого регіону ‒ що, втім, не означає втрату інтересу до України як такої.

Думаю, багато жителів якоїсь колишньої радянської республіки ‒ особливо тієї її частини, яка завжди користувалася особливою увагою Кремля ‒ вважає, що Костянтин Затулін зробив собі кар'єру на їхньому власному нещасті. Затулін заснував Інститут СНД ще тоді, коли в Росії мало хто думав про «інтеграцію» колишніх радянських республік ‒ і цей інститут, вважаю, став справжньою пропагандистською організацією, ще й з представництвами в інших країнах.

Жителі Криму та Севастополя навряд чи забудуть про те, як старанно Затулін експлуатував кримську тему ‒ і як очільник Інституту країн СНД, і як парламентарій, і як соратник колишнього мера Москви Юрія Лужкова. Ми пам'ятаємо, як Лужков займався дестабілізацією ситуації в Севастополі в період, коли в адміністрації російського президента Бориса Єльцина запевняли, що не претендують на це кримське місто, а Затулін тим часом був «голосом» Лужкова в Севастополі...

Перелік регіонів, де відзначився Затулін, можна множити. Але насправді будь-який досвідчений політичний «вампір», харчується будь-якою кров'ю ‒ лише б знайти джерело.

Упевнений, що Затулін ‒ лише підмайстер у кремлівському «замку жахів»

Упевнений, що Затулін ‒ лише підмайстер у кремлівському «замку жахів». До реальної політики його ніколи не підпускали навіть у період, коли Лужков претендував на вплив у російській політиці, а після розгрому лужковського клану він і зовсім перетворився на декоративний експонат. У 1994 році Затулін був однією з основних російських фігур, які забезпечували перемогу на виборах президента України тоді проросійського кандидата Леоніда Кучми ‒ але вже через декілька тижнів про внесок Затуліна забули і в Києві, і в Москві. Незважаючи на всю активність Лужкова та Затуліна в Севастополі, після окупації півострова про них не згадали, і Затуліну довелося самому нагадувати кримчанам про свої «заслуги».​

Так і з Донбасом. Якщо Затулін дійсно буде відповідати за «перегони тарганів» у керівництві «ЛНР» і «ДНР», це, впевнений, означатиме тільки те, що «республіки» більше не цікавлять російське керівництво, що у Кремлі ухвалене остаточне рішення про дестабілізацію ситуації в усій Україні з подальшим переходом країни під російський політичний контроль.

Показово, що сам Затулін у 2010 році запевняв, що Росію не цікавить Крим ‒ тоді до влади в Україні прийшов Віктор Янукович і в Москві вирішили, що зможуть встановити контроль над всією Україною, а не тільки над півостровом. Зараз ситуація багато в чому схожа. Але якщо раптом встановлення контролю дійсно відбудеться, про Затуліна, ймовірно, знову не згадають і йому доведеться нагадувати про свої «заслуги» зі знищення українського суверенітету.

Однак, дуже сподіваюся, що українці цього не дочекаються.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода